El partido de cuartos de final de la Copa África de Naciones (CAN), que estaba previsto para el próximo domingo en Yaundé, Camerún, fue desplazado al segundo recinto de la capital del país tras la estampida mortal ocurrida el lunes en el principal estadio, anunció hoy martes el presidente de la Confederación Africana de futbol (CAF).

"El partido previsto el domingo en el estadio Olembé no tendrá lugar (en ese lugar), se disputará en el estadio Ahmadou Ahidjo (también en Yaundé)", declaró Patrice Motsepe durante una conferencia de prensa.

Los integrantes de ese partido de cuartos del domingo están por decidir: el ganador del Costa de Marfil vs Egipto se enfrentará al vencedor del Marruecos vs Malaui.

"Hay que poner en marcha una comisión para investigar inmediatamente lo que ha pasado y para saber qué había que haber hecho y no se hizo, y quién no lo hizo, quién no cumplió sus obligaciones. Queremos el informe de aquí al viernes", añadió Motsepe.

¿Qué pasó en Camerún durante la Copa Africana de Naciones?

Ocho personas murieron aplastadas y 50 resultaron heridas ayer lunes en una estampida humana afuera de un estadio de Camerún, donde la selección local disputaba un partido por la Copa Africana de Naciones (CAN), informó el ministerio de Salud.

La tragedia ocurrió cuando una multitud intentó ingresar por la fuerza al estadio de Olembé, con capacidad para 60 mil espectadores, para ver a Camerún vencer 2-1 a Comores.

Un informe señaló que los hechos ocurrieron en la entrada sur del estadio.

