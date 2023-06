Pareciera que el conflicto entre los atletas de disciplinas acuáticas y la Comisión Nacional del Deporte (Conade) no tiene un fin, porque a pesar de que un juez de la Ciudad de México le ordenó a los directivos regresarles las becas y los apoyos a los deportistas, aún no ha habido un acercamiento entre estos dos bandos, ni mucho menos interés de Ana Gabriela Guevara por mejorar la situación y aminorar las dificultades para el selectivo, así lo señaló Jonathan Paredes, clavadista de altura.

“El panorama en el selectivo de disciplinas acuáticas es un tema bastante complicado y, sobre todo, un tema que no sabemos cuándo se va a solucionar (…) Los directivos de Conade no han dado noticias más recientes. Y la manera de conseguir que se regrese esa beca es únicamente por la forma legal, demandando, haciendo ver que hay unos tabuladores donde si tú obtienes ciertos resultados a nivel internacional esa beca te corresponde sí o sí, sea cual sea la situación. Con Ana Guevara no ha habido un acercamiento tampoco, la única vez que yo la he visto fue en un encuentro fortuito en un restaurante de CDMX, es todo”, mencionó el atleta mundial.

Si bien Paredes se ha visto afectado por el retiro de estas becas, no ha sido de gran impacto, puesto que él participa en las Series Mundiales de Saltos de Altura de Red Bull, donde desde 2011 se ha encargado de representar a México, contando con un título, tres victorias y 21 podios. Al ser parte de este torneo, es la empresa de Red Bull quien se encarga de todos sus gastos en torno a las competencias. Sin embargo, para los temas de las Copas Mundiales de Natación, sí ha tenido que desembolsar de su propio bolsillo en ocasiones, ante el nulo respaldo del Gobierno.

“Todos los eventos de Red Bull están cubiertos por la misma empresa, yo no gasto un centavo. En el único momento que he tenido que solicitar apoyo es para ir a la Copa del Mundo en Florida, donde muchísima gente me ayudó, en especial Rodrigo Garduño, quien es el fundador de Estudio 54, él pagó absolutamente todo. A partir de ahí, yo he solventado todos mis gastos a lo largo de mi carrera”, agregó Jonathan.

Recientemente, el nacido en Ciudad de México, tuvo actividad en la Serie Mundial de Red Bull en Boston, torneo en el que finalizó en la novena posición; para el 18 de junio, estará presente en París por parte del mismo torneo. Después, viajará a Fukuoka, Japón, ahí se celebrará el Campeonato Mundial de Natación 2023 y para poder llegar a este destino, pidió a Aeroméxico un “aventón”, y así no perderse el ser partícipe de esta justa. Además de también ser apoyado por la Federación Internacional con sede en Suiza.

“El acercamiento de Aeroméxico fue bastante bueno, ellos ofrecieron abiertamente en apoyarme con el vuelo y todo lo que yo necesitara para hacerme llegar allá. Tengo una reunión con ellos y vamos a ver qué es lo que podemos hacer y ojalá podamos trabajar juntos durante mucho tiempo. También logró solucionarse por la World Aquatics que son la Federación Internacional en Suiza, estamos cubiertos”, indicó el clavadista.

Sin ilusiones olímpicas

Los clavados de altura o “Cliff Diving” son saltos de caída libre de hasta 27 metros de altura combinados con acrobacias únicas. Pero esta disciplina aún no está considerada dentro de los Juegos Olímpicos. No obstante, hay fuertes rumores de que el organismo está previendo que para Los Ángeles 2028 sean integrados en las competencias olímpicas, algo con lo que Jonathan Paredes no quiere ilusionarse, pues no hay nada definido.

“De momento no quiero emocionarme mucho porque luego el golpe de la realidad es mucho más duro que la imaginación. Pero si en París, terminando los Juegos, como siempre lo hacen, anuncian a las nuevas disciplinas que van a formar parte en los siguientes Juegos Olímpicos y en ellas están los clavados de altura en Los Ángeles, me voy a desvivir para entrenar esos cuatro años y lograr una plaza olímpica”, finalizó.