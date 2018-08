Con mística el Rebaño va en pleno ascenso, dice “Aris”

La derrota ante Santos Laguna en la Fecha 4 del Apertura 2018 caló hondo en el interior del Rebaño Sagrado, y eso significaba estar en el fondo de la tabla general y no se podía permitir eso a un equipo que se jacta de ser uno de los más populares y ganadores del futbol mexicano. A partir de ahí, el equipo de José Saturnino Cardozo ha ido en pleno crecimiento, al grado de tener ya tres victorias al hilo, ante Veracruz, Necaxa y Atlas, además de Alebrijes en la Copa MX.



Esto obedece, según Edwin “Aris” Hernández, a la unión que hay en Chivas, además de nunca bajar los brazos, a pesar de que habían arrancado el torneo con tres derrotas en cuatro partidos.



“Nunca bajar los brazos, yo creo que la constancia que había venido manejando el equipo, el buen futbol, sabíamos que nos iba a dar buenos resultados tarde o temprano. Esa es la clave de este equipo, nunca bajar los brazos y seguir con la misma mística que viene manejando el equipo, el buen funcionamiento, sabíamos que tarde, que temprano se tenían que dar los resultados”, dijo el lateral izquierdo.



Desde que llegó Edwin al Rebaño Sagrado, el defensor ha probado las mieles del éxito, ya ganó una Liga MX, dos Copas MX, una SuperCopa MX y la Concacaf Liga de Campeones, por lo que entiende que el equipo al cual hoy pertenece es exitoso, pero también sabe que el futbol es de rachas, como la que ha vivido Chivas.



“Este equipo siempre ha sido exitoso, siempre hay esos bajones o no conseguir los triunfos, pero no quiere decir que el equipo esté mal, es parte del futbol y como todo en la vida, se consiguen cosas siempre y cuando uno se esfuerce para seguirse superando”.