Complot contra García de la Vega

El empresario mexicano Mauricio García de la Vega adquirió 79.8 % del equipo Roda del futbol holandés, club que en 1956 ganó el título de Liga, pero que ahora se encuentra en una División inferior en busca de ascender.

Por este motivo De la Vega tomó las riendas de esta organización, aunque los resultados no se han dado como se esperaba y ha recibido mal trato, no sólo de la afición, sino también de personal del club, así lo refirió.

“Me han organizado un complot entre varias personas que están metidas en el club, así como externas. Sufro presión por parte de aficionados, como presión por parte de empleados del equipo. He recibido diferentes amenazas. Ha sido complicado estar aquí, estar solo y solamente tengo que estar atento para defenderme. La Policía sí ha estado al pendiente de mí”.

Lo que busca la gente del Roda es que venda sus acciones y que ceda el poder a otras personas, pero no lo están haciendo de la forma correcta, porque ya lo sacaron del estadio; tampoco le permiten el ingreso al club y ya contrató a un despacho de abogados para solucionar el tema por “la buena”.

“Sé quieren hacer de mi participación accionaria, están buscando todas las formas para obligarme, ya sea por la buena o por la mala. Me está haciendo un despacho una investigación a fondo para saber de dónde viene todo. Hay varias personas sospechosas y se determinará quién y cómo lo están organizando. En este país no se había dado algo similar. Si hay alguien que quiere adquirir mi participación no me opongo, pero sin presiones externas”.

El reclamo de la afición del Roda es que De la Vega no ha reforzado ni ha invertido en el equipo, lo cual desmiente porque fueron 12 las contrataciones para el torneo actual.

“Trajimos a un jugador del Chelsea, al capitán de la Selección alemana Sub-20, otro de Alemania, entre otros. No es verdad eso, lo que sí, es que nosotros esperábamos otros resultados para el equipo de inicio, pero aquí la temporada es larga y el equipo se consolidará”, confía el empresario mexicano Mauricio García de la Vega.