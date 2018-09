Agreden a mexicano dueño del Real Murcia

de El empresario mexicano Mauricio García de la Vega fue agredido cuando trataba de tomar posesión del Real Murcia, club español de la Segunda B, que recién compró.

De la Vega ha ganado una serie de procesos legales para acreditarse en definitiva al club: Juicio en el TAS, reconocimiento del Consejo Superior del Deporte en España y hasta tiene en su poder la escritura emitida por la notaría española y aun así el Consejo de Administración no lo dejó presidir la reunión mediante intimidación física.

Así recibe un grupo de aficionados de @realmurciacfsad a Mauricio García de la Vega pic.twitter.com/0vdiYzWBRl — COPE Murcia (@cope_murcia) 4 de septiembre de 2018

García de la Vega, desde España, explicó el problema que vive. "Esto es muy sencillo. Vengo y compro un club. Ejerzo una opción de compra, la persona a la que le ejerzo la opción de compra, al final, no le gustó mucho que lo hiciera y se lo vende a alguien más. Demando en el TAS, ganó el juicio en el TAS; gano la instancia en el consejo superior del deporte, tengo escritura en la mano y no me dejaron entrar a la junta de accionista a ejercer mi voto. Se me pusieron enfrente, me insultaron, insultos racistas, me escupieron, no pasó de ahí, pero fue un acto bochornoso".

"Es un acto que sólo me imaginaba sucedía en México, pero también en España pasa".

El también agente de jugadores llegó al estadio Nueva Condomina, y se topó "con un acto increíble. La persona que está en el Consejo de administración contrata gente para hacer disturbios en la junta... Esa gente trata de agredirme y tuvo que llegar la policía nacional a poner orden. Es un acto que sólo me imaginaba sucedía en México, pero también en España pasa".

Mauricio García de la Vega ejerció la opción de compra del Murcia a finales de año a Raúl Moro en ese entonces presidente de la entidad, que no sabía cómo acabar con las deudas que acumulaba, pero de un momento a otro decidió tirar el contrato con el empresario mexicano y venderlo al español Víctor Gálvez, quien ahora se ostenta como mandamás del club.

"Sólo estoy tratando de rescatar a esta institución, porque como no era posible ver cómo lo tenía la pasada administración, cuando algunas personas locales se dieron cuenta de que con nuestro plan podría haber solución, dijeron 'por qué se lo vamos a dar a un extranjero', y han estado buscando maneras de intimidarme, de amedrentarme, pero yo estoy decidido a no claudicar en el tema. Con más fuerza lucharé por el club, porque es mío".

El Real Murcia Club de Futbol tiene 109 años de existencia, en estos momentos se encuentra en Segunda B, "tiene más de 10 mil abonados, un estadio para 33 mil personas, cuatro estrellas UEFA, no estamos hablando de cualquier club, y ahora entran algunas personas que en España no representan la generalidad del empresariado español y tratan de hacer los negocios a la mala. Nosotros tenemos todas las instancias legales a favor y las vamos a hacer valer".

-¿Qué es lo que sigue en este proceso?

"Estamos con las instancias civiles buscando que haya celeridad para darle certidumbre a la inversión extranjera. Que el gobierno nos de la seguridad de invertir en el país. Espero que muy pronto se termine esto porque hay gente que está ocupando puestos que no les corresponden. Sólo estoy tratando de que se haga justicia".

RR