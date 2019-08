Como si fuera la primera vez

Con apenas 15 años de edad, pero con una facilidad de palabra digna de alguien mucho mayor, el piloto Santiago Ramos atiende el teléfono desde Italia, país en donde vive desde hace tres meses en su búsqueda de consolidarse en el serial de Fórmula 4 de dicha latitud.

Este fin de semana Ramos tendrá su debut en territorio europeo, y a pesar de que no es un improvisado en el mundo del automovilismo, vive estas horas previas a la competencia con la emoción propia de quien está por cumplir un sueño.

“Desde que corría karts yo recuerdo que tenía muchos nervios y no sabía cómo iba a ser la competencia, posteriormente ese sentimiento se fue, pero ahora que tendré mi primer carrera en un auto grande de Fórmula 4 esa sensación regresó.

“Ahora recuerdo cómo fueron esas primeras carreras de karts. La inquietud por lograr un buen resultado te motiva mucho y por eso estoy enfocado y motivado para esta carrera. Este cambio me trajo muchas cosas de vuelta, siento que recién estoy entrando en este mundo del automovilismo y es una emoción incontrolable, no puedo esperar a que sea el día de la carrera”.

El debut oficial de Santiago aún está por llegar, pero semanas atrás el piloto del equipo Danilo Rossi ya tuvo la oportunidad de medirse con el resto de los competidores de Fórmula 4, razón por la cual pudo constatar la magnitud del reto que tiene frente a él.

“En los testing que tuve en Fórmula 4 me quedó claro que el nivel que hay acá, que es muy, pero muy bueno. Todos están a menos de un segundo de diferencia entre los primeros y los últimos lugares. Eso es algo que yo nunca antes había visto, por eso estamos trabajando muy duro porque esto es otro nivel.

“Después de los testings que estuvimos haciendo la verdad es que tuvimos un muy buen ritmo, por eso creo que para esta primer carrera las metas serán estar de media tabla para adelante, son más de 30 carros en la parrilla y para ser la primer carrera sería un gran resultado”.

Santiago es un joven optimista que está dispuesto a dejar su zona de confort para ir en busca de sus objetivos, sin embargo también es un atleta que mantiene cautela en cuanto a sus expectativas a futuro, pues a pesar de que tiene claro lo que quiere lograr, prefiere vivir el presente.

“La verdad no sé cómo visualizarme en unos años. Son muchos factores de los que dependo. A mí me gusta pensarme en la Fórmula Uno, pero hay muchos factores que influyen, no es sólo dar lo mejor de uno. Prefiero esforzarme en el presente y que sea lo que Dios quiera”.

A probarse en un circuito histórico

El legendario trazado de Imola será en el que Santiago Ramos compita este próximo 1 de septiembre, día en el que se disputará la quinta fecha de esta temporada dentro de la Fórmula 4 italiana.

Próximas fechas de la F4 italiana

Quinta Ronda: Imola, 1 de septiembre de 2019

Sexta Ronda: Mugello, 6 de octubre de 2019

Séptima Ronda: Monza, 20 de octubre de 2019

Añora los sabores de su tierra

ESPECIAL

Cuando emprendió su aventura en Italia, Santiago era consciente de que no sería fácil adaptarse a una vida apartado de su familia, sin embargo con el paso de los meses ha entrado en el ritmo de vida de una nueva ciudad y una nueva cultura.

Pese a su capacidad de adaptación, hoy el piloto se sincera y afirma que añora visitar México y saborear su comida en su primera oportunidad de regreso.

“Extraño a mi familia, la comida, mis amigos, dejar todo eso ha sido muy difícil y espero regresar a México para saludar a todos y comer unos tacos. A mí siempre me ha gustado la comida italiana, la pizza, la pasta, todo eso, nunca pensé que llegaría a ser un problema la alimentación, pero ahora que tengo tres meses acá comienzo a sentir la necesidad de la comida mexicana. Cuando estaba en México quería comer pasta, porque mi comida favorita es la italiana, pero ahora lo que extraño es lo que se come en mi país”, finalizó Santiago Ramos.