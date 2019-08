Combatiente de tiempo completo

El gusto de Alfonso Leyva por los deportes de combate lo ha llevado a disputar justas tan importantes que van desde Juegos Panamericanos hasta los Juegos Olímpicos de Río 2016, competencia en la que representó a México dentro de la disciplina de la lucha grecorromana.

Sin embargo, el tapatío no se ha encasillado en este deporte, pues desde hace algunos años ha comenzado a involucrarse dentro del mundo de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), una disciplina que, según lo afirma, le ha dado nuevas armas para desarrollarse sobre el tapiz y pulir sus habilidades como luchador.

"Quizá a muchos no les gusta que entrene artes marciales mixtas (...) pero realmente te abre la forma de ver las cosas”. Alfonso Leyva, luchador.

Ahora, de cara a su participación dentro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 donde debutará mañana, el luchador jalisciense habla sobre su pasión por las MMA, un deporte tan extremo como apasionante para él.

“Es un tema que me sirve, quizá a muchos no les gusta que entrene artes marciales mixtas, a la gente o hasta entrenadores, pero realmente te abre la forma de ver las cosas. Te ayuda mucho, ves a la lucha grecorromana como una simple competencia, como algo no tan fuerte como las MMA.

“He mejorado mi juego en la lucha, me he desarrollado más gracias a todo lo que implica practicar esta disciplina de combate: el pateo, el boxeo, te vuelve más completo, un atleta más fuerte. Hay cosas que se pueden combinar con la lucha grecorromana y eso me ha ayudado bastante”, explicó Leyva Yépez.

De lograr su sueño de consolidarse como luchador de artes marciales mixtas, Alfonso Leyva estaría siguiendo los pasos de otro gladiador tapatío: Guillermo Torres, quien también fue olímpico por México en Londres 2012 y que ahora se ha desarrollado con éxito en el mundo de las MMA al tener un récord profesional de tres victorias en el mismo número de combates.

Proyección internacional a base de puro corazón

Haber asistido a los pasados Juegos Olímpicos fue una experiencia que cambió la vida de Alfonso Leyva, sin embargo, para desgracia de él y sus compañeros de Selección, desde que regresaron de Río no han tenido un fogueo internacional importante.

“Me siento muy bien en estos momentos, he tenido una gran preparación a pesar de que realmente, si hablamos de fogueo y viajes, no ha existido nada. Prácticamente no hubo preparación internacional, pero como quiera uno tiene que buscar los resultados por uno, no por los demás. Soy un atleta que siempre está metido en las medallas aquí en América y estoy enfocado en buscar ese oro.

“Año con año hay competencias como los Panamericanos de la especialidad, a donde se tiene que asistir casi obligatoriamente, a esos sí he asistido, pero sólo vas, compites y te regresas, no es como tal un campamento en el que te quedas un mes preparándote y entrenando con gente de otro tipo de luchas. Prácticamente desde los Juegos Olímpicos de Río, México no nos ha sacado a ningún lado. Los resultados que se han dado son a base de corazón y hue…”, finalizó el jalisciense.