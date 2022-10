Sebastián Córdova no salió de la mejor manera del Club América, sin embargo, de a poco se ha ido afianzando en la titularidad de los Tigres de la UANL y es uno de los hombres de mayor confianza de Miguel "Piojo" Herrera.

Sabedor de que eventualmente podría toparse con el América en la Liguilla, Córdova no tuvo ningún reparo en señalar que le gustaría verse las caras con su ex equipo a quien incluso amenazó con quitarle el título del Apertura 2022.

"He soñado y he querido eso, aunque una parte de mí diga no porque yo soy del América, ahí crecí, tengo un cariño muy grande. Pero si me toca jugar contra ellos y se me pone (en el camino) para ser campeón con Tigres, les voy a tener que quitar el título porque vine a este equipo a quedar campeón", advirtió Córdova.

Por ahora, Sebastián Córdova y los Tigres tendrán que concentrarse en su duelo de Cuartos de Final, donde se medirán ante un Pachuca que vive un gran momento y que sin lugar a dudas será un rival complicado para los de Miguel Herrera.

JL