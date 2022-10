Israel Reyes se ha convertido en un auténtico pilar del Puebla de Nicolás Larcamón y el gran nivel que mantiene lo ha llevado a figurar incluso en las convocatorias de la Selección Mexicana de Gerardo "Tata" Martino y no pasa desapercibido para los grandes clubes de la Liga MX.

El Club América es el conjunto que mayor interés ha mostrado en la perla del Puebla e Israel Reyes no le rehuye a los rumores que lo colocan en el radar de las Águilas. Incluso, el canterano del Atlas reconoció que le emociona y se siente halagado por el hecho de que se hable de un interés de los azulcremas por él.

"Es mucha emoción la verdad, el hecho de que me estén nombrando en muchos equipos, yo lo tomo como mucha motivación, me emociono obviamente que se hable así de uno y me motiva a seguir trabajando y dando lo mejor de mi para que esto se siga dando de esta manera", dijo el jugador poblano.

El América lleva varios torneos interesado en Israel Reyes, sin embargo el Puebla se ha negado ha dejarlo salir y le ha colocado un precio estratosférico, sin embargo, la propia voluntad del futbolista, aunado al interés real de las Águilas, podrían provocar que el futbolista termine vestido de azulcrema para el próximo Clausura 2023.

JL