Club América: Esto dijo Nicolás Larcamón sobre los rumores que lo colocan en las Águilas

Con el reciente despido de Santiago Solari del banquillo del América, no han tardado en salir a la luz los nombres de posibles sustitutos para la dirección técnica del conjunto azulcrema y uno de los que más expectativas ha generado es el de Nicolás Larcamón, quien actualmente dirige al Puebla y es el entrenador de moda del futbol mexicano.

Ante estos rumores, el estratega Nicolás Larcamón fue cuestionado sobre si estaba en sus planes dirigir al América y, aunque no lo descartó, prefirió mostrarse sereno y aseguró estar enfocado en su presente con el conjunto poblano.

“Sé que hay rumores, pero no (me concentro en eso). Lo que me importa es jugar instancias finales en mayo. Hoy, me conecto con el presente, con mi equipo, y el futuro puede esperar”.

La idea de las Águilas del América, según señalan algunas versiones, sería mantener a Fernando Ortíz como técnico interino por lo que resta del campeonato para que, una vez concluido, Larcamón aterrice en el Nido y asuma la dirección técnica de los de Coapa.

Aunque Nicolás Larcamón no es el único nombre que ha sonado para asumir el timonel de los azulcremas, es de momento el que más gusta a la afición americanista por la pasión que imprime en sus partidos y por su buen desempeño al mando de un club de mucho menor nómina como el Puebla.

QUIZÁ TE INTERESE: Puebla aprovecha el temblor y se burla del América

JL