En las últimas semanas, el nombre de Diego Lainez se ha vuelto a vincular con las Águilas del América, luego de que el director deportivo del club, Santiago Baños, confesara que está en el radar de posibles refuerzos para los azulcremas de cara al Apertura 2022.

Ahora, tras la eliminación en Semifinales del Clausura 2022 ante Pachuca, se han avivado los rumores y comenzarán a surgir nuevos nombres en torno a las filas del conjunto de Coapa, pero parece que el de Diego Lainez no será uno de ellos, según las palabras del jugador americanista Mauro Lainez, hermano de Diego.

"Diego no va a regresar al América, bueno, yo no sé si regresaré el próximo torneo. Pero Diego no va a volver, él va a continuar en Europa, no sé dónde, pero seguirá allá", señaló el jugador azulcrema.

Esto podría zanjar los rumores que colocan a Diego de vuelta en Coapa. El habilidoso atacante mexicano aún tiene contrato con el Betis, pero la falta de minutos lo impulsarían a salir en busca de tener actividad que le permita asegurar su puesto en la lista de Gerardo Martino para el Mundial de Qatar 2022.

