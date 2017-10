Clavadistas jaliscienses, por una 'etapa de logros máximos'

Si bien se han distinguido por su calidad y resultados a nivel mundial y olímpico, el equipo de clavados del Code Jalisco ha entrado en un proceso de profesionalización del cual esperan cosechar grandes resultados.

Así lo señala el dos veces medallista olímpico Germán Sánchez, quien reveló que todo el equipo de trabajo ha comenzado a prepararse de una manera más rigurosa en búsqueda de lograr el objetivo que han bautizado como “etapa de logros máximos”.

“Creo que el equipo se está profesionalizando aún más. Yo estoy seguro que se verá un mejor rendimiento en todas las competencias por todas las bases que estamos metiendo. Estamos cambiando cosas en los entrenamientos y estamos viendo los resultados”.

“Hemos cambiado, por ejemplo, en la preparación física, la hacemos diferente y el cuerpo lo reciente, pero lo absorbe de buena forma. La alimentación es otra cosa que estamos cambiando; tenemos planeación alimenticia desde ya, ahora la hacemos sin la necesidad de tener competencia en puerta. Eso marca diferencias”, compartió el “Duva”.

Aunque detrás de los clavadistas hay un sinfín de personas involucradas en la preparación del equipo, Germán destaca que este cambio en sus entrenamientos ha sido, en gran parte, idea y mérito del psicólogo Javier Ibáñez. “Él es quien no nos deja ni nos suelta, le mete esas ideas al profe Iván (Bautista)”.

El ciclo olímpico recién comenzó este año, sin embargo el equipo de clavados de Jalisco sabe que tiene todo para poder brillar en la próxima justa veraniega de Tokio 2020. Con la incorporación de Paola Espinosa y el regreso de Alejandra Orozco, el grupo del profesor Iván Bautista luce apuntalado y fuerte.

Se ve compitiendo en mixtos

Ya en un tenor más personal, Germán no ocultó que le gustaría volver a competir en la prueba de clavados mixtos desde la plataforma de 10 metros. Alejandra Orozco, medallista de plata en Londres 2012, sería su acompañante perfecta.

“Ella y yo ya hemos competido en pareja en una competencia oficial. Estuvimos haciendo mixtos en 2015, si mal no recuerdo. Me gustaría volver a intentarlo y creo que ella tiene mucho potencial. Me gustaría caminar por ese lado”, finalizó.

Orozco recién se quedó sin pareja en la prueba de los 10 metros femenil, pues Paola Espinosa señaló que luego de convertirse en madre dejaría la plataforma para competir en los trampolines de tres metros.

PARA SABER

Evento en puerta

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 son el primer gran evento internacional que tienen en la mira los saltarines tapatíos.