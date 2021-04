Clásico Tapatío: Chivas debe ganar para reservar sitio en repesca

Ganarle al Monterrey con buen futbol y ligar por vez primera dos victorias en el torneo tienen al equipo que dirige Víctor Manuel Vucetich con una mentalidad fuerte, optimista para lograr un lugar en el repechaje del Guard1anes 2021, a dos fechas de que termine la fase regular.

Así que para los Rojiblancos ganar el Clásico Tapatío mañana sería el primer paso para acercarse a la reclasificación.

Chivas es noveno con 19 unidades, no depende de nadie para asegurar su lugar, siempre y cuando ganen sus dos encuentros.

Primero ante el Atlas en el estadio Jalisco, conjunto que está en lucha directa con San Luis para no ser últimos en la tabla de cociente, y la siguiente semana, en casa reciben a Tigres, que llegará también jugándose la vida en la última fecha.

Si Chivas ganara sus dos encuentros alcanzaría las 25 unidades, con lo cual tendría posibilidades de jugar el repechaje como local. Actualmente el Monterrey y Santos tienen esa cantidad de puntos y asegurada su entrada a reclasificación, aunque perdieran los dos cotejos restantes.

Si los Rojiblancos ganan un partido y empatan otro, alcanzarían los 23 puntos, que les dejaría con un lugar seguro en Liguilla, pero con un porcentaje alto de ser el equipo que juegue como visitante el partido definitivo en Reclasificación.

Si le ponen drama ganando un cotejo y perdiendo el otro, corren el riesgo de quedar fuera de la repesca, pues llegarían a 22 unidades y esta cifra varios equipos la podrían alcanzar, como el Pachuca, que actualmente ocupa el lugar 14 con 17 puntos, o Pumas, que está situado en la decimotercera posición con la misma cantidad.

Si Chivas empata los dos partidos que le restan, sus posibilidades de meterse a repechaje son mínimas, ya que hay siete equipos peleando de manera punzante un lugar y que van de la séptima posición, que ocupa el Atlas con 22 unidades, hasta el decimoquinto que le pertenece a Xolos, con 16.

El volante rojinegro siente que el apoyo de la Fiel les será importante mañana. TWITTER/@ATLAS

Atlas, sin presión ante el odiado rival

Los Rojinegros aún tienen cuentas pendientes en el Guard1anes 2021. El equipo vive su mejor certamen en los últimos cuatro años en cuanto a puntos, pero las 22 unidades todavía son insuficientes para cumplir sus objetivos.

Además de seguir luchando por evitar el último lugar de la porcentual y por un boleto en la Liguilla, mañana Atlas disputará uno de sus partidos más importantes para la afición rojinegra como lo es el Clásico Tapatío.

A falta de sólo dos jornadas para que concluya la fase regular del torneo, los Zorros llegarán al Clásico Tapatío con la obligación de sumar unidades para alejarse del Atlético de San Luis en la tabla de cocientes. Al respecto, el canterano de los rojinegros Édgar Zaldívar señaló que hay cero presión en el equipo y están motivados para enfrentar a Chivas.

“Felices, más apoyados y cobijados por el respaldo de nuestra gente. Hace poco que los dejaron entrar (al estadio) y es una gran satisfacción verlos ahí, los queremos muy cerca. Presionados no venimos, eso no tiene nada que ver, si ellos (Chivas) tienen presión no es nuestro problema, nosotros venimos motivados y enfocados en lo lindo del partido y lo lindo que sería alejarnos de la porcentual y estar cerca de la liguilla”.

Mañana Atlas se jugará el orgullo y buscará romper una racha de cinco derrotas seguidas contra el odiado rival. Los Rojinegros necesitan la victoria para poder llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos en busca de la “salvación” y el pase a la fase final del torneo.

LA VOZ DEL EXPERTO

Atlas es ligeramente favorito

David Medrano

Para el analista y periodista de TV Azteca, David Medrano, Atlas llega ligeramente como favorito al Clásico Tapatío por el hecho de ser un equipo más sólido y por la condición de jugar en casa y ante su afición.

No obstante, Medrano también puntualizó que el factor anímico está a favor del Guadalajara: “Yo no veo un partido espectacular. Después del triunfo de Chivas en Monterrey, yo creo que Atlas va a tratar de limitarle los espacios a Guadalajara. Me parece que futbolísticamente llega un poco mejor Atlas, pero en Chivas se elevó muchísimo la parte anímica”, comentó el analista, quien mañana estará en la transmisión a las 19:00 horas.