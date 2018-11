"Chuy" Corona revela problemas internos en la Selección

José de Jesús Corona lo revela, hay problemas internos en la Selección Mexicana de Futbol, entre jugadores y directivos. El portero reveló que hay ciertas diferencias "económicas" que han desgastado el trato entre los líderes y los federativos.

"Sí, hay ciertas diferencias económicas que esperemos se arreglen lo antes posible. Pero aquí estamos, dando la cara", dijo Corona al término del juego donde México cayó ante Argentina. Sobre los resultados negativos en la gira ante Argentina, afirmó que hay que ver hacia adelante, "lo positivo es que los jóvenes se mostraron, jóvenes que tienen gran presente y futuro".

El portero espera que haya mesura en las críticas. "La gente que realmente sabe de futbol comprende para qué sirven estos dos juegos. Inicia un nuevo proceso mundialista y hay que analizar. Algunos de estos jugadores inician su carrera en Selección y hay que darles tiempo".

Sobre el partido, el portero de Cruz Azul mencionó: "Se hizo la diferencia en la primera jugada del partido, no hay que olvidar que te enfrentaste a una potencia mundial, ellos tiene una oportunidad y no te van a perdonar".

Sobre su futuro en la Selección Nacional, dijo: "Mientras me sienta bien futbolísticamente estaré a las órdenes; se me hizo raro que me llamaran, pensé que se llamaría a jóvenes, pero vengo a sumar, para mí es un honor".

JM