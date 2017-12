“Chucky” acapara los reflectores

La legión mexicana que milita en Europa está a pocos días de terminar su participación en este año 2017. Para varios de ellos fueron meses de renovación, segundos aires en otros equipos en busca de una oportunidad o simplemente un nuevo reto; unos que buscaban la consolidación en sus clubes o vivían su primera expedición fuera del país y también está el caso de aquel que simplemente dice adiós al sueño europeo.

Sin duda, Hirving Lozano fungió como el mejor embajador azteca en su estancia con el PSV Eindhoven. Sus exhibiciones le hicieron destacar no sólo a nivel local, sino que se alzó como una de las sorpresas de todas las Ligas europeas. Javier Hernández y Héctor Moreno, entre otros, quienes cambiaron de piel en busca de nuevos horizontes y oportunidades para superarse a ellos mismos. No obstante, ninguno ha podido encontrar la estabilidad que tanto tiempo los ha mantenido en Europa. Mientras que en un apartado especial, se encuentra Carlos Vela. El jugador que lo tuvo todo pero no quiso, ha decidido que es hora de partir caminos y regresar cada vez más cerca de casa.

CASO POR CASO

Así les va...

Hirving Lozano

La mejor versión del jugador no estaba en territorio mexicano, la está encontrando en el Continente Europeo y ha maravillado a propios y extraños. Líder de goleo individual con 11 tantos, adorado por sus compañeros y fanaticada, ganó su lugar en la Selección Nacional; nadie tuvo un mejor semestre que Hirving Lozano. Una de las revelaciones del balompié europeo. A este nivel, poco tiempo le queda en Holanda.

Javier Hernández

El delantero tapatío regresó al país que le dio la oportunidad para jugar en Europa, esta vez, enfundado en la piel del West Ham United. A pesar de ser usado comúnmente como hombre inicial, sólo ha conseguido mandar el balón a las redes en cuatro ocasiones. Las lesiones, la irregularidad del ariete y el mal paso del club, le han impedido destacar este semestre.

Andrés Guardado

Rechazando la comodidad y calidez que tenía asegurada en Holanda, el “Principito” optó por cambiar de aires ante la búsqueda de un nuevo reto, para regresar a España con el Betis. Gracias a su profesionalismo y su calidad, ya es uno de los favoritos de la afición y ha ayudado al Betis a mantenerse en media tabla. Es uno de los líderes en asistencias de la Liga.

Carlos Vela

La travesía de uno de los jugadores mexicanos con más talento y calidad futbolística terminó este semestre. Tras 12 años militando en el futbol de Europa, Carlos Vela se despidió de la Real Sociedad acorde a lo que fue su paso por el club. Marcando gol y asistencia en la victoria frente al Sevilla, culminó el semestre menos participativo de su estancia en San Sebastián.

Guillermo Ochoa

Tras su paso gris por España, donde no encontró regularidad, y cuando lo hizo fue el más goleado de la Liga, decidió cambiar radicalmente de aire para emigrar al futbol belga. Aterrizó en el Standard de Lieja, sin embargo la mala campaña de su club no ha sido su culpa, y ha cumplido a secas.

Raúl Jiménez

A pesar de tener dos años y medio con el Benfica, Raúl sigue sin poder hacerse del puesto titular. Entrando desde la banca, sólo ha anotado en dos ocasiones, en juegos de Copa, mientras que en la Liga sigue sin gol.

Héctor Moreno

Anunciado como fichaje estelar en su llegada a Italia, el jugador de la Roma, apenas y ve acción. Debutando como “Giallorossi” apenas hasta finales de octubre, el central no tiene la regularidad. Ha participado tan sólo en cinco encuentros de Liga y uno de Copa.

Carlos Salcedo

En busca de aires distintos, Salcedo partió de Italia para emigrar al futbol alemán a un equipo de mucho menos envergadura que la Fiorentina, pero que sin duda le ha beneficiado. Ha disputado duelos tanto en Liga como en Copa, acumula ya 14 partidos.

Marco Fabián

Después de haber dejado un grato sabor de boca con el Eintracht Frankfurt, la suerte no le cambió a Marco. Una lesión que sufrió en la parte baja de la espalda en agosto lo ha marginado el resto del año.

Omar Govea

Otro de los mexicanos con mejor rendimiento este semestre, ha sido el oriundo de San Luis, Omar Govea. A pesar de militar en una Liga sin mucho nivel futbolístico (Bélgica), y en un club (Royal Excel) que no compite por puestos europeos, es un titular indiscutible, ha marcado en varias ocasiones y por sus exhibiciones recibió su primer llamado al Tricolor.

Raúl Gudiño

Tras ser fichado por el club más importante de Chipre, el APOEL de Nicosia, el portero tapatío renovaba sus esperanzas de competir en el futbol más exigente del planeta. Sin embargo, su participación ha sido casi nula. Inició menos de cinco partidos en todo el semestre y no estuvo a la altura.

Eduardo Herrera y “Gullit” Peña

Debutando en Europa este semestre a petición del ex entrenador del Rangers de Escocia, Pedro Caixinha, Lalo no cumplió con las expectativas. En 20 partidos disputados, sólo fue titular en su partido debut y ha marcado sólo dos goles. En tanto, el paso del “Gullit” ha sido intermitente. A pesar de ya llevar cinco anotaciones, y ocho partidos iniciados, sólo han sido 12 los que ha disputado. Estuvo un mes fuera de las convocatorias.

“Chicharito” Hernández. Las expectativas del tapatío han quedado lejos, pues apenas lleva cuatro goles y se la pasa más en la banca. AFP

El Porto mexicanizado

La legión azteca de los Dragones azules vive realidades muy diferentes. Por un lado, está Héctor Herrera, con cuatro años ya en el club, es capitán del equipo, inamovible en el esquema y un emblema actual de la institución. Jesús “Tecatito” Corona, a pesar tener constantemente buenas actuaciones, sigue sin convencer a sus técnicos que aún no le dan total confianza. A pesar de ello es regular en las alineaciones. Diego Reyes, que llegó de manera incierta, se le complicó mucho al inicio de la temporada. No jugaba seguido y su nivel estaba muy por debajo del esperado, pero en las últimas fechas ha venido jugando más y mejor, tanto así que el club no lo quiere dejar ir. Mientras que Miguel Layún, parece tener las horas contadas en Portugal. Ha jugado sólo cinco partidos y no parece haber espacio para él.