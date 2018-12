Christian López ve cerrada pelea por titularidad en Leones Negros

Nadie se puede relajar en Leones Negros. El defensa Christian López trabaja a tope porque sabe que si no hay entrega total, no podrá pelear por la titularidad y su objetivo es jugar todo el Clausura 2019, lo cual no será fácil y explica por qué.

“Hay dos o tres jugadores por posición, así que no podemos dejar de dar todo en cada trabajo. Vienen incluso chavos apretando fuerte, el club también da oportunidad a la gente de casa y eso es bueno, porque el proyecto va firme”.

No se quiere imaginar López otro torneo viendo a sus compañeros desde la banca, quiere ser protagonista, aportar su granito de arena y colaborar con el equipo, porque están obligados a calificar en Ascenso y Copa MX.

"Quiero agarrar confianza, que se me dé oportunidad en la Copa MX".

“Yo quiero jugar, ha sido difícil ganarse el lugar pero hay compañeros que lo han hecho bien y quiero agarrar confianza, que se me dé oportunidad en la Copa MX, para pelear un lugar en el equipo titular”.

Al interior el equipo han mencionado que no quieren sufrir como el campeonato pasado, teniendo un inicio bastante flojo y ahora buscarán ser equilibrados y en los partidos que no se puedan ganar, cerrarse para lograr un punto.

“Es la realidad, sufrimos demás, hemos dejado pasar hasta cinco partidos y eso no es correcto, porque en la sexta o séptima fecha comenzamos a carburar. Hemos aprendido de los errores cometidos y vamos a mejorar cuanto antes”.

RR