Choque de contrastes

Un equipo considerado como un fuerte candidato a llegar al Super Bowl estará esta noche en el Lambeau Field. No se trata -al menos ahora- de los visitantes Eagles.

Filadelfia estaba entre los favoritos de la NFC antes del inicio de la campaña. Llegaron las lesiones y los errores sobre el campo y esa etiqueta desapareció. Ahora, los Eagles buscan de una u otra manera enderezar su temporada antes de que los Cowboys (invictos) se escapen en la División Este.

Tomar el camino correcto enfrentando a los Packers no luce como la tarea más sencilla. Green Bay ha mostrado una gran solidez defensiva, liderada por los recién llegados Preston Smith y Za’Darius Smith, además, el equipo aguarda para que la ofensiva comandada por Aaron Rodgers despegue.

“Añadieron piezas talentosas en su frente defensivo, mano a mano esos jugadores son peligrosos”, dijo Mike Groh, coordinador ofensivo de los Eagles. “Estamos concentrados en neutralizarlos, es una defensiva muy talentosa”, añadió.

Por otro lado, Rodgers está encantado con la marcha perfecta de los Packers -Green Bay ha permitido 35 puntos en contra, la cifra más baja en la NFC-, pero el mariscal de campo no está satisfecho con sus actuaciones, pues el equipo acumula 58 puntos en lo que va de la temporada.

“Quiero jugar mejor”, dijo. “Quiero anotar más puntos. Es decir, obviamente me encanta que tengamos una buena defensa, pero no me siento satisfecho teniendo una actuación mediana. No, quiero esa grandeza de regreso aquí”.

En la era del Super Bowl, sólo un equipo que inició 1-2 la campaña pudo enderezar el camino y ganarlo todo, los Patriots de 2001. A pesar de ello, en Filadelfia no se espantan por este inicio de temporada.

“No nos estamos viendo en una mala posición”, dijo Carson Wentz. “Es cierto, estamos 1-2, pero aún queda mucha temporada por delante. Hay detalles en cada partido que sabemos que vamos a corregir y vamos a estar en una mejor posición. Estamos emocionados por este juego y mostrar lo que podemos hacer y regresar al sitio de los ganadores”.

Los Packers han ganado cuatro de los últimos cinco duelos entre ambos equipos en temporada regular.