Chivas y Cardozo no están para esperar a nadie

No tendrá contemplaciones el técnico de Chivas, José Saturnino Cardozo. La exigencia en resultados es grande, tanto que si no se dan, su puesto está en peligro, motivo por el cual el estratega tiene claro que no debe tener ningún tipo de contemplaciones con la plantilla y aquel jugador que no esté enchufado o atento a desarrollar lo que le indican, lo sacará del campo sin importar que tenga apenas cinco minutos o diez.

La prueba es Eduardo López, quien ante Xolos tuvo que abandonar el partido al minuto 81, siendo que había ingresado en el inicio del segundo lapso por Carlos Cisneros. Ninguno de los dos tuvo un buen cotejo.

“Chofis” se fue de la cancha directo a la banca, donde estuvo pensativo y Cardozo espera que reflexione sobre lo ocurrido, ya que estuvo bajo de nivel y como el encuentro no estaba asegurado, el pastor prefirió sacrificarlo para darle más solidez a su equipo en zona baja.

“Lo de López fue para jugar con pierna cambiada y después como que nos perdimos un poco en el juego, teníamos que hacer un cambio. La verdad es una lástima, pero lo teníamos que hacer, porque al final lo que buscamos siempre es que Chivas gane, no importa quién juegue. Es una lástima sacarlo nuevamente, pero tenía que tomar una decisión”.

En el caso del “Charal” Cisneros, Cardozo resaltó que pese a no tener actividad durante muchos meses, el jugador jamás dejó de buscar entrar en el ritmo que exigía el encuentro y la única manera de recuperarlo es poniéndolo a jugar.

