“Aris” Hernández aún no perdona a Cardozo

Aunque ya es nuevo jugador del Pachuca, Edwin Hernández aún tiene sentimientos guardados para José Saturnino Cardozo, quien fue su técnico en las Chivas y a quien señaló de robarle la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes.

El ex defensor rojiblanco comentó en la red social de un trabajador del Club Guadalajara, donde dice no darle un “like” a la foto porque “sales con ese pen...”, agregando emojis de risa.

Edwin Hernández ventiló su descontento con un comentario en un post de Instagram. ESPECIAL

Es bien sabido que la relación del veterano zaguero con el DT del Rebaño no era la mejor y quedó claro justo cuando Hernández estalló al despedirse del Mundial de Clubes celebrado en Emiratos Árabes Unidos, donde Chivas fracasó y el “Aris” no pudo ver minutos.

Otro que no terminó bien con Cardozo fue Carlos Salcido, quien decidió no seguir con el Rebaño.