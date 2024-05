Para Claudio Baeza, capitán de los Diablos Rojos del Toluca, el cuadro escarlata tiene la confianza intacta de cara a este partido de vuelta de cuartos de Final ante el Guadalajara al que llegan en desventaja en el global.

“Confiamos mucho en el equipo, en el cuerpo técnico, en lo que se hizo durante el torneo”, dijo el chileno.

Sin embargo, los Diablos enfrentan un dilema serio, pues no han podido marcar gol en sus últimos dos compromisos, a pesar de haber sido la mejor ofensiva del campeonato.

“A lo largo de todo el torneo hemos sido un equipo muy sólido, no porque de 18 partidos, dos no hayamos podido meter gol, quiere decir que estemos pasando por un momento difícil, la delantera sobre todo. No, no nos preocupa para nada, sabemos que tenemos que seguir en la misma senda, trabajando, hacer el plan de partido que tenemos pensado para poder ganar mañana, simplemente eso”, añadió el “Serrucho”.

Sobre el partido de esta noche, Baeza señala que tanto ellos como el Guadalajara harán un planteamiento agradable para la afición.

“No todos los partidos son iguales, estamos de local y tenemos claro lo que tenemos que hacer, vamos a salir a proponer como lo hemos hecho a lo largo del torneo como local”, agregó el mediocampista sudamericano.