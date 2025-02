Después de conseguir su cuarto partido consecutivo sin victoria, el auxiliar técnico de Chivas, Manuel Ruano, aseguró que el empate de este sábado ante Querétaro fue un desastre de partido, luego de que están muy lejos de la versión que quieren mostrar, por lo que tanto el entrenador Óscar García y sus jugadores no están conformes.

“Muy lejos, hoy muy lejos, ha sido un partido un desastre, no podemos decir otra cosa, el míster no está contento. Los jugadores no estamos contentos, hemos cambiado mucho de la imagen que dimos ante Tigres y en León. Lo bueno es que tenemos tiempo para revertirlo y lo malo es que está imagen lógicamente es muy mala y está muy lejos de lo que quiere Óscar y lo que queremos todos”, señaló.

De igual manera, no entró en detalles respecto al interés que existe por parte de Chivas por los servicios de Alan Montes, luego de que enfatizó es algo que se le tiene que preguntar a la directiva, ya que ellos como cuerpo técnico presentaron que perfiles les interesan.

“Yo creo que la directiva y dirección deportiva sabe las ideas que tenemos y a partir de ahí y ya es una decisión de ellos, nosotros no podemos hacer nada más.

“Esa pregunta creo que es más para la dirección deportiva que para mí u Óscar. La comunicación entre dirección deportiva y cuerpo técnica es mucha, ellos saben lo que pensamos y las posibilidades que pueda tener el club ya no depende de nosotros”, concluyó.

SV