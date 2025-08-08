Anoche finalizó la primera fase de la Leagues Cup, en la que, después de 54 partidos entre equipos de la Liga MX y la MLS, se definieron los cuatro mejores de cada liga para jugar los cuartos de final.

La MLS fue dominante al ganar 23 partidos en tiempo regular, frente a los 15 que obtuvo la Liga MX, cuyos clubes, sin embargo, mostraron mayor efectividad en los penaltis que se acordaron como criterio de desempate, pues de los 16 juegos que llegaron a esa instancia 11 fueron ganados por equipos mexicanos y los 5 restantes por conjuntos de Estados Unidos y Canadá.

Destacó el Seattle Sounders, el único que tuvo paso perfecto de tres victorias: con la ya célebre victoria 7-0 sobre Cruz Azul, seguida de triunfos 2-1 sobre Santos y Tijuana. Del lado mexicano el mejor fue el Toluca, que terminó con 8 puntos, producto de victorias por 2-1 sobre Montreal y New York City FC, y una definición por penales tras empatar 2-2 con el Columbus Crew. Ambos clasificaron como primer lugar de su respectivo pelotón.

Detrás del Seattle, los equipos de la MLS que consiguieron su pase a cuartos de final fueron el Inter de Miami (8 puntos), LA Galaxy (7) y Orlando City (7). Por su parte, los equipos mexicanos que acompañarán al Toluca serán el Pachuca, que terminó con 7 puntos, y Tigres y Puebla, ambos con 6 puntos.

Un detalle significativo es que los cuatro equipos de la MLS que llegan a los cuartos de final terminaron invictos en la primera ronda.

Cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Toluca vs. Orlando

Seattle vs. Puebla

Miami vs. Tigres

Pachuca vs. LA Galaxy

Los juegos de cuartos de final se disputarán entre el martes 19 y el miércoles 20 de agosto.

El campeón de la Leagues Cup tendrá un lugar directo en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, en tanto que el segundo y el tercer lugar tendrán plazas aseguradas en el mismo torneo, independientemente del lugar en que terminen el torneo local.

