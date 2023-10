Algunos dicen que el amor es ciego y hay quienes deben de compartir y respetar diferentes pasiones a pesar del “acérrimo rival”.

Ellos son la señora Mariana Vallejo y su esposo David Román, quienes el día de hoy son rivales en la cancha y han aprendido a lidiar con la pasión del otro a pesar de tener al ‘enemigo’ en casa. Relatan que desde muy pequeños comenzaron su amor por sus respectivos equipos y, que cuando ellos se conocieron, tenían una misión por delante.

“Somos competidores en la cancha, fuera de ahí somos una pareja normal. Hemos aprendido a convivir con nuestras aficiones y nos respetamos. Yo le compré su jersey y su mascotita y él a mí. Al final del día, es bonito compartir la pasión por el futbol y ponerle un toque diferente de ser acérrimos rivales”, añadió la señora Mariana.

“Desde que nací yo soy rojinegro y ella también es chiva desde muy pequeña. Nos conocimos bailando y resulta que platicando y conociéndonos, me di cuenta que no sabía de futbol, pero por más que intenté, no quiso aprender”, señaló don David.

Sin Julián Quiñones como referente de Atlas y verdugo de Chivas y sin Alexis Vega quien también era un jugador determinante frente a los rojinegros, la pareja compartió quiénes creen que serán los jugadores de cada conjunto para hacerle daño al contrincante.

“Es muy difícil encontrar un jugador como Quiñones, pero yo creo que ‘Manotas’ o el ‘Hueso’ Reyes podrían ser quienes saquen la casta”, añadió el esposo.

“Yo creía mucho en Vega, lo defendí en muchas ocasiones y sí da coraje cómo dio la espalda a la institución y aficionados que creíamos en él. Ahora espero que Cone sepa cómo reivindicarse y hacerle daño a Camilo que es nuestra pesadilla”, señaló la aficionada.

YC