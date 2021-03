Ex jugador de Chivas y América, Joel ''Tiburón'' Sánchez, no ve tan fuerte al América como en otros torneos, de hecho tiene serias dudas de su funcionamiento y consideró que ha tenido cierta suerte para estar en lo alto de la tabla general.

''Los resultados que lleva América, me parece más de lo que se ve reflejado en cancha a mi entender, no es de resentido ni de ardilla como dicen. Me parece que América ha cosechado puntos sin merecerlo de acuerdo al funcionamiento, es lo que yo veo''.

Siempre será mejor trabajar con un triunfo a cuestas para corregir que con una derrota, lo cual ha aprovechado muy bien el técnico de las Águilas, Santiago Solari, porque no ha estado en un momento de apremio y hasta ahora, los cuestionamientos son cómodos por la cantidad que unidades que lleva.

''Cuando un equipo cae en una racha positiva de resultados, te da hasta para hacerte el modesto hablando como técnico y eso te confunde, al mismo tiempo a la afición porque menciona que van por el camino, que van a mejorar, que faltan detalles, pero cuando ganas es muy cómodo dar una conferencia de prensa para dar explicaciones''.

Este encuentro es vital para Chivas, no ve el ''Tiburón'' en desigualdad a los rojiblancos, para él está parejo el duelo porque este América no está para asustar a nadie, es un equipo normal y con un accionar que siembra más dudas que certezas, pero Solari ha tenido mucha suerte en los resultados.

''Con el triunfo en la mano, te da para hacerte el humilde. América no está jugando como otros años que siempre era candidato o invitado constante en Liguillas, en torneos internacionales y en este momento no lo creo, por el funcionamiento exclusivamente''.

Pronosticó Sánchez triunfo de sus Chivas 2-1, con anotaciones de José Juan Macías y el ''Conejito'' Isaac Brizuela. También señaló que defensivamente está seguro que habrá un cambio importante, mejor marca y se verá equilibrado el conjunto de Víctor Manuel Vucetich.

