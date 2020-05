Chivas ve obligada una pretemporada, si se reanuda el Clausura 2020

En lo que deciden si regresa o no el Clausura 2020, el arquero del Guadalajara Antonio Rodríguez, lamentó que el COVID-19 haya interrumpido el ascenso futbolístico que hasta la jornada 10 se estaba reflejando, porque cuando se dio la pausa, ya habían logrado el quinto lugar.

"Claro que quisiéramos retomar el torneo como está. Estábamos en quinto lugar, teníamos una racha muy buena, pero como lo hemos comentado varios de mis compañeros, incluso antes de que arrancara este torneo, este equipo no estaba solo para este torneo, no queríamos ser un 'One hit wonder'. Así como se habló de cinco torneos donde no clasificamos, vengan 6-7 en los que no se deja de clasificar".

Las medidas que se deben tomar, deben ser muchas como se dio en Alemania, donde por cierto, Rodríguez observó a muchos fuera de ritmo, así que será obligada una pretemporada mínimo de 22 días para estar bien y no arriesgarse a un desgarre, que dejaría fuera a un jugador alrededor de seis semanas.

"Si tomamos esas medidas, necesitamos una muy buena pretemporada y hablando del otro, de la misma manera necesitamos una muy buena pretemporada. Llevamos dos meses sin ponernos un par de taquetes, no sabes lo que pueda sentir el pie, cuántas ampollas pueden salir, lo que implique hacer un cambio de velocidad, tener que volar de un lado a otro en mi caso".

