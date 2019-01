Chivas va por todo y contra todos

No se anduvo con rodeos. El guardameta de Chivas Raúl Gudiño, dejará el alma en el campo para que José Saturnino Cardozo permanezca mucho tiempo en el banquillo, sabe que la presión que se tendrá en el equipo por iniciar ganando el Clausura 2019 será mucha, el espigado jugador confía en que harán un extraordinario trabajo en todos los aspectos en este difícil mes de enero, en el cual reciben a Xolos, visitan al subcampeón Cruz Azul, le hacen honores el Toluca y cierran ante el Santos.

“Chivas no puede regalar puntos. Puede sonar un poco exagerado lo que diga de ganar todos los partidos, pero también creo que se puede hacer en base al trabajo, en base a quererlo y no puedo decir un número exacto, pero sí ganar la mayor cantidad”.

No habrá excusa en el redil si llegan malos resultados, no valdrá aquello de que no tuvieron suficiente tiempo para trabajar en pretemporada, porque las dos semanas que entrenaron de cara al debut, siente fueron bien aprovechadas.

“Fue un tiempo bien trabajado, nos ayudó, nos sirvió para agarrar la forma de jugar del profesor y pese a que fue poco tiempo, nos ayudó en todos los sentidos, tanto fuera como dentro del campo de juego para seguir luchando y encarar los compromisos”.

A la afición le promete Gudiño entrega total, que les regresarán noches de gloria en casa y que ningún equipo les faltará al respeto en su cancha.

“Lo sabemos, la gente está molesta, no está conforme con los resultados que se han dado y sabemos que los únicos que podemos revertir esto somos nosotros, demostrando que queremos llevar a Chivas a lo más alto. Queremos victorias para que la gente quiera ir al estadio, somos conscientes que la gente puede que no asista al estadio como lo ha hecho, pero eso será poco a poco, nos la ganaremos partido tras partido”.

Hay lujos que el Rebaño no se puede dar, como quedar un cuarto torneo fuera de Liguilla, por eso el arquero y sus compañeros, están mentalizados en hacer un excelente campeonato, porque podrían darse repercusiones en todos los niveles.

“Estamos conscientes de eso, no podemos darnos el lujo de no calificar, trabajamos para poner a Chivas en lo más alto y no será fácil, porque todos los equipos tendrán lo suyo, trabajan para llegar lejos pero depende de nosotros”.

