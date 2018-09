Chivas va por 11 puntos todavía

Al Guadalajara le quedan 21 puntos por disputar, siete jornadas. Ocupa la décima posición general y de los siete encuentros que le restan, cuatro hoy en día están fuera de zona de Liguilla, pero tres sí, América, Pumas y León.



Chivas va por 11 puntos más para lograr 25, cifra que dijo el técnico José Saturnino Cardozo, les alcanza para meterse a la pelea por el título y no cesarán en su lucha por lograr el objetivo. Le dice a su afición, el pastor, que confíe en su equipo, que va por el objetivo, aunque no empeñó su palabra.



"No puedo prometer, pero vamos a trabajar y si hay que trabajar más, lo haremos sin problema. Se nos escaparon dos puntos pero son cosas que suceden en el futbol, me quedo con el esfuerzo, las ganas, el buen futbol que puso el equipo y que anularon totalmente al rival. Eso es un valor importante del equipo.





El estratega le da la misma importancia a los equipos que están en zona de calificación, que a los que no lo están, porque sabe que la Liga MX es tan pareja, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, excepto el Atlas, que no ha sabe hasta ahora lo que es ganar en la fecha 10.



"No nos preocupamos por enfrentar a equipos que están en Liguilla, nos preocupamos por nosotros, por madurar y de ser así, estaremos por buen camino".

