Chivas tiene a su Messi, De Bruyne y CR7

¿Se imaginan a Chivas tirando por la borda su tradición de jugar con puro mexicano? ¿Que en el 11 estelar José Saturnino Cardozo pudiera contar con los servicios de Lionel Messi, Kevin de Bruyne, Cristiano Ronaldo, Dani Alves y Mats Hummels?

En la vida real es imposible tanto en lo económico como por el candado de la tradición y otras cosas más, pero en el mundo de la imaginación no, ya que hay cinco casos recientes en Chivas, en donde las estrellas internacionales arriba mencionadas sirven de motivación para los elementos rojiblancos.

En el redil piensan en grande, muy en grande, por eso algunos elementos se inspiran en jugadores top, como lo hace cualquier niño, y existen casos varios, desde quien admitió motivarse viendo videos de su ídolo Messi, a quien lo señalaron solamente por su parecido físico o, hasta aquel caso en el que un directivo se aventó la puntada del año.

También está el caso del técnico que para motivar a su jugador lo ha comparado con un grande del futbol mundial, todo gracias al gol que realizó el pasado fin de semana ante el Monterrey.

Aquí dejamos los cinco casos, en espera de que todos ellos se logren acercar en un mínimo de 50%, aunque a algunos la edad ya no les dará para buscarlo.

Alan Pulido

Se compara con Cristiano Ronaldo

Un medio inglés tuvo acceso a un reporte del goleador portugués Cristiano Ronaldo, en el cual arrojó 7% de grasa corporal, y el jugador del Guadalajara, publicó en redes sociales que su evaluación integral había dado números finales de 6.2 en grasa. Esto motivó al jugador a ponerse al nivel de un grande del futbol mundial.

“Sólo Cristiano y yo tenemos esa grasa. Siiiiiiiiiuuuuuuu”.

Por cierto, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en Chamipons League, con 120.

Oswaldo Alanís

Tremendo parecido con Mats Hummels

El jugador germano Mats Hummels reconoció públicamente en redes sociales el parecido que tiene con Oswaldo Alanís, de hecho le mandó una felicitación cuando Chivas salió campeón en el torneo Clausura 2017 y la cuenta en español de la Selección de Alemania, cuando presentaron el uniforme de cara al Mundial de Rusia 2018, no dejó pasar la oportunidad para remarcar el parecido en facciones entre ambos elementos, poniendo una foto de cada uno.

Eduardo López

El Messi que siguen esperando

Eduardo López no tuvo empacho en expresar su admiración por el jugador argentino Lionel Messi, ya que dijo pensaba en grande y tiene pensado ser el mejor jugador de México.

“Mi ídolo es Messi, siempre me pongo a ver videos de él antes de un partido... Me da mucho gusto escuchar todo eso (comparación con Messi). Veo sus partidos, sus videos, jugadas y goles, y me veo reflejado un poquito a futuro; es así como creo que puedo ir mejorando”.

Alan Cervantes

El doble del demonio De Bruyne

El técnico José Cardozo puntualizó que las cualidades futbolísticas de Alan Cervantes son de primer nivel.

“Depende de él llegar a donde está (Kevin) De Bruyne. El jugador tiene oportunidades y la maduración depende de él; si sigue así, va a seguir jugando. Estuve con De Bruyne antes de venir a Chivas y se parece muchísimo en el físico, es elegante para jugar. Si está en Chivas va a tener oportunidad, porque llama la atención el físico que tiene”.

Sergio Pérez

Se quedó muy lejos de Dani Alves

En 2012 el director deportivo de Chivas era Marcelo Michel Leaño. Previo a un arranque de torneo, se aventó la siguiente puntada.

“En el caso del ‘Cherokee’, necesitábamos apuntalar la lateral derecha con un jugador que pudiera tanto aportar más a la ofensiva como a la defensiva (...) es como ver en el Barcelona a un Dani Alves tirando centros cerca de la portería constantemente y a la vez, también defendiendo las situaciones de ataque contrario”.