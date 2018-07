Chivas será protagonista y agresivo

Lo más conveniente para el Guadalajara, es arrancar con una victoria ante Xolos. Sería lo ideal para la directiva, staff técnico, plantilla y gente de la institución, ya que los comentarios negativos comenzarían a diluirse, se cambiarían por apoyo. El técnico José Saturnino Cardozo, confía en que pronto convencerán a la afición de que están para pensar en cosas grandes bajo su dirección.



Chivas no será defensivo, Cardozo explicó cómo jugarán, con quiénes buscar hacer diferencia ante el rival y dejó claro que todos sus jugadores, están mentalizados en hacer un desgaste importante para recuperar el balón, cuando éste se pierda.



"Nosotros priorizamos la posesión de la pelota. Tenemos que tratar de ser ordenados, no me gusta el desorden ni en mi vida y busco siempre que el plantel lo tenga. Es un plantel obediente, intenso para trabajar, por lo tanto esto es Chivas. Vamos a buscar un equipo ordenado en todas las líneas, esto no quiere decir que será defensivo".



Promete el pastor que serán rápidos ante el marco rival, que están ensayando movimientos que se deben reflejar en los partidos oficiales, ya que si no lo consiguen, la presión será mucha en todos los aspectos y quieren evitar eso.



"Priorizamos el orden y salir bien con ella. Tenemos jugadores que nos pueden dar la posesión de la pelota como Eduardo López, tenemos a Isaac Brizuela, quien tiene mucha velocidad; Ángel Zaldívar es un elemento explosivo que me dará lo que quiero. Me gusta siempre un equipo que le guste atacar, pero también ordenado, porque no puedo meter tanto delantero y me califiquen como ofensivo. Tenemos que hacerlo con orden, con mucha gente".

Luego de una intensa pretemporada y 6 partidos de preparación, iniciamos nuestra semana previa al partido vs. Xolos.



16 de julio de 2018



El parado táctico que utilizará será con un 4-4-2, según lo visto en el entrenamiento de este lunes, con Raul Gudiño en el arco; defensa lateral derecho, Josecarlos Van Rankin y por la izquierda, Edwin Hernández; en la central Jair Pereira y Carlos Salcido. En la media cancha, de contención Michael Pérez, acompañado por Orbelín Pineda. Volante extremo por la derecha, Eduardo López y por banda contraría Isaac Brizuela. En la delantera Alan Pulido con "Chelo" Zaldívar.

