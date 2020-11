Chivas se reforzará con un viejo conocido

Tendrá su revancha en otro entorno, con otros directivos y con otro técnico. Cuando llegó al Guadalajara, Gael Sandoval fue adquirido por el entonces directivo José Luis Higuera sin el consentimiento de Matías Almeyda, técnico de Chivas en ese entonces. Llegaba con buena continuidad y regularidad en Santos.

Sandoval llegó con buenos torneos a cuestas, en Santos mostró desequilibrio por la banda, fue punzante y se pronosticaban buenas cosas en el redil para él, pero no pudo dar lo que se esperaba porque Matías no lo había solicitado y en sus planes no entraba. El jugador quedó en medio de la lucha que inició Higuera, quien pedía que lo incluyeran en las convocatorias.

Almeyda estaba en su derecho de no ponerlo al no haberlo pedido como refuerzo, así que las oportunidades fueron a cuentagotas, pese a que en los entrenamientos se mostraba muy bien. Quedó en medio de una lucha de poder, sacando la peor parte, porque perdió continuidad y su carrera se atascó sin haberlo pedido, tampoco por ser indisciplinado.

Había elementos en ese entonces que eran muy indisciplinados y sí eran tomados en cuenta por el técnico, pese a que sabía que no estaban cumpliendo con las exigencias de un profesional. Sandoval tendrá se nueva oportunidad de mostrarse en un entorno diferente, tras estar dando buenos frutos en Santos en el actual torneo Guard1anes 2020 y una vez que termine su participación, recibirá indicaciones para reportar con Chivas y jugar el Clausura 2021.

Alanís no regresa, por ahora

El tema de Oswaldo Alanís es diferente al de Gael Sandoval, ya que el central tiene todavía un año más de contrato con el San José de la MLS y aunque si bien es cierto en su contrato existe una cláusula, que el Rebaño podría repatriarlo en cualquier momento, esto no ha sido solicitado por el equipo tapatío.

El conocimiento que tiene Alanís hasta este día, es que seguirá con el San José, cumplirá el año de contrato que le resta y espera que pueda prolongarlo más, ya que se encuentra muy contento, adaptado al futbol de la MLS.

