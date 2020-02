Chivas respalda a su técnico, el ''Flaco'' Tena

La directiva reforzó el equipo, el técnico recibió con gusto a quienes llegaron poniendo metas claras a la gente de pantalón largo que hasta hoy están lejos de cumplirse, lo cual es porque la plantilla no ha estado a la altura de las exigencias, así lo precisó el capitán, Jesús Molina, quien consideró que ellos son los responsables en un 70 a 80 por ciento de que no estén donde habían planeado.

El problema es que varios de los jugadores no están en el nivel que deberían, si a esto le agregamos que hay errores muy puntuales desde un balón que se pierde en la salida, una mala cobertura, una desconcentración, entre otras cosas, por eso el equipo no tiene el funcionamiento que se esperaba y de lo cual los jugadores son responsables, así que dan total apoyo al técnico Luis Fernando Tena.

"Tenemos que respaldarlo dentro de la cancha con buenas actuaciones, esa es la manera de estar con el técnico. Siempre he dicho que se termina siempre cortando el hilo por lo más delgado y los únicos responsables dentro del terreno de juego somos los jugadores, tenemos que acatar ese grado de responsabilidad que tenemos".

Chivas solamente ha perdido una vez en el Clausura 2020, por lo que para el capitán las críticas para el equipo han sido duras, pero entiende lo mediático que es el Guadalajara y no les queda más que responder, ganar el sábado para evitar que se comience a hablar de que vienen cambios, porque eso es lo que menos desean en el proceso.

"Concuerdo con Miguel Ponce, el que haya tanto cambio de técnico, que corten procesos no es lo más adecuado. Nosotros siempre tratamos de dar lo mejor por el técnico en turno, por la institución, y para nosotros no nos gusta el estar cambiando el técnico. Los procesos largos son buenos, te adaptas a una idea, a una forma de juego, estamos conscientes de las incorporaciones, que de a poco tenemos que ir cumpliendo con las expectativas que se trazaron. Tenemos que adaptar a todos a un estilo, disciplina, tampoco hay que encender las alarmas. Si no hemos estado a la altura, llevamos una derrota de forma contundente, también hay que ver lo positivo, lo bueno que se ha hecho".

Se puede hablar mucho de qué han dejado de hacer, pero consciente está Molina que la única forma de demostrarlo es dentro del campo, brillando con un buen futbol, porque si los resultados negativos continúan, de nada servirá tanta charla ante los medios.

"Dependeremos del funcionamiento colectivo que tengamos para sacar el resultado en casa, obviamente estar en nuestra mejor versión, que no hemos estado quizá muchos de nosotros en nuestra mejor versión y sin duda, cuando no están al 110 por ciento, terminas afectando a todo un equipo".

Los tienen bien estudiados

El contención rojiblanco, precisó que los rivales los han venido estudiando muy bien, así que es tarea del equipo buscar variantes para que no sean tan fácil de detectar el cómo atacarán.

"Son muchos factores, los rivales te estudian, saben una manera de estudiarte porque saben el sistema de juego. Debemos tener un plan 'B' para cuando el rival nos detecte el plan 'A' que venimos usando, trazar el 'B'. Es importante de nosotros darnos cuenta qué estamos haciendo bien y que no dentro del campo, hacer una autocrítica porque sobre todo algunos de nosotros no estamos en nuestro mejor momento y eso sin duda, termina afectando a un colectivo".

El sábado ante la afición rojiblanca, Molina quiere responder junto al equipo, porque saben que el tiempo se termina y de no ganar, las cosas empeorarían, así que con el apoyo de la afición, juntos caminarán en busca de un triunfo.

"Es una gran oportunidad contra Cruz Azul, en nuestra cancha, ante nuestra gente para revertir esta situación, estos últimos dos partidos que no han sido de lo mejor porque hemos fallado en muchas circunstancias y situaciones. Es una gran oportunidad, es la ventaja del futbol, que el fin de semana siguiente, tienes la revancha".

