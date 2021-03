Chivas publica medidas importantes ante reapertura del estadio

La dirigencia de Chivas ha hecho oficial que todo está listo para que se reabran las puertas de su estadio en el Clásico Nacional, a disputarse el próximo 14 de marzo, y quienes conservan el boleto del torneo Clausura 2020 ante el Monterrey, así como quienes tienen chivabono, tomen nota.

Puntos a tomar en cuenta que ha dado a conocer la directiva rojiblanca:

1. Te recordamos que NO habrá venta de boletos en la taquilla del Estadio. Todo será a través de nuestra plataforma en línea: www.omniticket.mx las 24 horas del día.

2. Este es el orden de prioridad de venta de entradas para este partido:

a) Compensación de los aficionados que compraron su boleto para el partido de la Jornada 10 vs Monterrey en el torneo Clausura 2020.

b) Venta preferencial para los Chivabonados.

c) Venta al público en general

SI CUENTAS CON TU BOLETO FÍSICO DEL PARTIDO VS MONTERREY:

Deberás acudir a la taquilla del Estadio Akron e intercambiar tu boleto del partido contra Monterrey de la jornada 10 del torneo Clausura 2020 por un boleto para el partido contra el América de la jornada 11 del torneo GUARD1ANES Clausura 2021.

El periodo de canje será ÚNICAMENTE del sábado 6 al miércoles 10 de marzo de 2021 en un horario corrido de 10 AM a 6 PM.

El miércoles 10 de marzo de 2021 a las 18 horas concluye el canje de boletos. IMPORTANTE: Después de esta fecha y hora ya no se recibirá ninguna solicitud de canje ni existirá compensación posterior y/o reembolso.

Sólo podrán ingresar al perímetro del Estadio, aquellas personas que presenten su boleto físico del partido contra Monterrey de la jornada 10 del Torneo Clausura 2020.

Se estará atendiendo a grupos reducidos que serán filtrados al ingreso del Estadio Akron de acuerdo a las medidas de sana distancia.

Se le recuerda a la afición que NO habrá venta de boletos en la taquilla del Estadio, la venta será exclusivamente en línea a través de la app o el sitio web de Omniticket.

Requisitos:

Presentar y entregar el boleto del partido contra Monterrey de la J10 del CL20 original y en físico. NO se aceptan copias fotostáticas, fotografías, imágenes y/o archivos.

Presentar una copia impresa de su identificación oficial.

Una vez hecho el canje, como parte del proceso es INDISPENSABLE VALIDAR tu boleto del Clásico Nacional de la J11 del GUARD1ANES Clausura 2021 para que TE PERMITAN EL ACCESO al Estadio Akron, para eso ingresa y regístrate en el sitio www.volverteaver.mx. Este registro es un requisito de la Secretaría de Salud para el seguimiento de los protocolos de Sana Distancia.

Por disposición de la Liga MX y siguiendo las recomendaciones y protocolos establecidos debido a la pandemia de COVID-19, el ingreso a menores de 12 años NO ESTÁ PERMITIDO.

Recuerda que el uso de cubrebocas es OBLIGATORIO en todo momento y es un requisito para accesar al Estadio Akron.

PREVENTA EXCLUSIVA CHIVABONADOS:

También hemos abierto una PREVENTA EXCLUSIVA para nuestros CHIVABONADOS y que sean parte del Clásico Nacional. A continuación te presentamos los pasos a seguir para comprar tu boleto, así como las indicaciones y recomendaciones generales que debes atender en tu visita al Estadio Akron:

La preventa exclusiva aplica sólo para clientes Chivabono anuales AP19/CL20 y Chivabono semestrales CL20.

Podrás comprar tus boletos únicamente vía electrónica a través de la app de Omniticket y de su sitio web www.omniticket.mx las 24 horas del día.

las 24 horas del día. Deberás ingresar con tu correo electrónico y contraseña registradas en el sistema Omniticket o darte de alta como usuario nuevo.

Dentro del proceso de compra de tus boletos, se te solicitará capturar tu número de referencia y clave que aparecen en tu tarjeta Chivabono, para que los tengas a la mano.

Únicamente podrás adquirir 2 boletos por tarjeta Chivabono.

La preventa exclusiva inicia el viernes 5 de marzo de 2021 y será hasta agotar existencias.

Requisitos:

Una vez realizada tu compra, como parte del proceso es INDISPENSABLE VALIDAR tu boleto del Clásico Nacional de la J11 del GUARD1ANES Clausura 2021 para que TE PERMITAN EL ACCESO al Estadio Akron, para eso ingresa y regístrate en el sitio www.volverteaver.mx. Este registro es un requisito de la Secretaría de Salud para el seguimiento de los protocolos de Sana Distancia.

Es un REQUISITO INDISPENSABLE presentar en el ingreso del Estadio Akron en tu celular el boleto electrónico y el código de validación obtenido en la página www.volverteaver.mx

Por disposición de la Liga MX y siguiendo las recomendaciones y protocolos que establecidos debido a la pandemia de COVID-19, el ingreso a menores de 12 años NO ESTÁ PERMITIDO.

Recuerda que el uso de cubrebocas es OBLIGATORIO en todo momento y es un requisito para accesar al Estadio Akron.

Sigue las indicaciones del personal del Estadio y mantén una sana distancia en todo momento.

Es muy importante seguir los pasos y recomendaciones antes mencionados para vivir una grata experiencia en su visita al Estadio Akron. Si te queda alguna duda, ponemos a tu disposición el correo electrónico chivabono@chivasdecorazon.com.mx, o el teléfono (33) 3777-5813 en horario de atención de lunes a viernes de 10 AM a 5 PM.

JM