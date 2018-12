Chivas podría sumar dos o tres refuerzos más: Cardozo

El técnico José Saturnino Cardozo se siente satisfecho con el esfuerzo que la directiva de Chivas ha hecho para contratar jugadores, pero anuncia que podrían continuar las incorporaciones para reforzar al equipo de cara al Clausura 2019.

"Muy bien, contento por el esfuerzo de la directiva. Han hecho un esfuerzo de traer a estos jugadores. A Alexis (Vega) lo conozco, a Hiram (Mier), estuvimos con él y a Villalpando lo tuvimos en Jaguares. Estamos armando el plantel y pudieran llegar dos o tres jugadores más", dijo el entrenador a la cadena ESPN este domingo, antes del viaje del equipo a los Emiratos Árabes Unidos, donde disputarán el Mundial de Clubes.

"Con los refuerzos que estamos teniendo puede ser que alguno va a tener pocas posibilidades”.

Con las contrataciones de Mier, Villalpando y Vega, el chiverío refuerza las tres líneas del campo, aunque todavía no ha anunciado las bajas del equipo, un tema que Cardozo prefirió evitar.

“Estamos viendo posiciones que no pueden salir. De repente puede sobrar y siento que no podemos tener de más. Los que vienen jugando, tal vez no salgan, pero lo que no tienen continuidad es mejor tomar la decisión. Con los refuerzos que estamos teniendo es que alguno va a tener pocas posibilidades”, explicó.

