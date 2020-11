Chivas podría salir con tres centrales ante América

A nadie le debe extrañar si Víctor Manuel Vucetich decide mandar para el partido de vuelta a tres centrales, Antonio Briseño, Hiram Mier y Gilberto Sepúlveda, para estar mejor parado en el fondo, porque tiene claro que el estratega del América, Miguel Herrera, mandará todo su arsenal ofensivo desde el silbatazo inicial.

Miguel Ponce dice que en Chivas tienen claro cómo desea Vucetich que jueguen, acatarán lo que él les indique, porque ha demostrado que es triunfador, que con base en los estudios del rival es como plantea sus encuentros.

"Las decisiones que ha tomado el entrenador son muy importantes, han sido en momentos clave de los partidos. Trabaja diferentes opciones durante la semana, escenarios que se pueden presentar durante los partidos y lo hace muy bien, nosotros hemos entendido la manera en la cual quiere que juguemos y al final de cuentas, por las decisiones que ha tomado han sido buenas para el equipo".

Respecto a las críticas que ha recibido el "Pocho", dice que no le incomodan porque sabe que así es el entorno y hay algunos temas que han abonado para que esto suceda, pero él está en lo suyo, tratando de aportar para seguir haciendo buenos contratos con base en su rendimiento.

"No sé, quizá haya un tema personal contra mí, han pasado cosas como el incidente que sucedió en Tijuana, que seguro se pensó mal que quise agredir a la persona. Eso quizá no gusta a la gente, aprovecha los momentos que pudieran hablar de mí, pero yo no tengo ningún problema, simplemente trato de hacer lo mejor de mí, esforzarme y lo que pase extra cancha, no me toca a mí. Yo tengo que concentrarme, hacer las cosas bien con mi equipo, con mis compañeros, cuerpo técnico y directiva, porque ellos nos califican y toman decisiones importantes".

