Chivas apuntará al partido perfecto ante América

El partido de vuelta ante América será muy diferente al de ida, ya que los de Coapa buscarán empatar cuanto antes el marcador global, así que Chivas apunta a realizar un encuentro perfecto para acceder a las semifinales, y aseguró Miguel Ponce que además de cuidar la ventaja mínima con la que llegan, irán por el segundo gol para estar más tranquilos.

"Hay un plus, el haber obtenido la victoria. Obviamente que nos ayuda mucho, pero es un partido difícil, es la casa del América pero no debemos confiarnos y hay que hacer un partido perfecto, estar cerca de eso para avanzar a la siguiente fase. No será fácil, pero el equipo tiene la capacidad y calidad de hacer un buen partido de visitante".

En el análisis que realizó el "Pocho" Ponce, precisó que es bueno estar arriba en el global, pero tampoco es una ventaja definitiva, porque si bien es cierto que anotando un gol le complican más el panorama al América, Chivas también tienen otro hándicap a favor.

"No lo es, es ventaja mínima, ellos van por un gol y la tabla puede darle el pase, los beneficia. La ventaja no es muy buena, el equipo tiene que salir a proponer, buscar ganar, hacer un gol para complicarle al rival. La ventaja es mínima, no podemos pensar que tenemos la clasificación en la mano porque la verdad no es así. Será un encuentro intenso, complicado, disputado y hay muchas cosas que hacer".

El equipo que avance a la siguiente fase tras ganar este Clásico nacional, se colocará como candidato serio al título y en el redil tras estar fuera cinco Liguillas, aseguran que se van a morir en la línea, porque es una oportunidad inmejorable para cambiar la historia.

"Si, nos jugamos mucho, será un parteaguas porque si primeramente Dios avanzamos a la siguiente fase, será un golpe anímico muy importante para todos, porque sabemos lo que representa este encuentro. Nos venimos jugando muchas cosas, queremos trascender y esta es la oportunidad. Será muy tonto de nuestra parte dejarla ir".

