Chivas piensa en futuros negocios

El próximo año la directiva del Guadalajara tendrá que tomar una determinación importante en su estrategia por buscar que los encuentros del primer equipo lleguen a la mayor cantidad de personas, ya que es una de las metas que tiene el vicepresidente Amaury Vergara.

“Se viene el próximo año la negociación de los derechos de televisión de Chivas, en lo cual ya trabajamos en tener una visión importante para que se genere una nueva etapa positiva, de crecimiento. Nos sentimos con muchos objetivos a lograr”, aseveró el dirigente de los rojibancos.

El directivo dijo que actualmente están contentos con quienes están trabajando en la transmisión de los partidos como local, pero sabe que al llegarse el momento de culminación de los derechos, habrá empresas que ya hayan mandado algunas propuestas. “Estamos bien con las actuales alianzas que tenemos en Estados Unidos, en México y estamos hasta en los cines. Estamos contentos trabajando, cuando llegue el momento de tomar determinaciones se trata de agarrar la mejor, porque el objetivo es que Chivas se vea lo más posible, de la mejor forma, con una buena experiencia en México y Estados Unidos, donde queremos tener una penetración importante Ya llegará el momento de elegir al mejor aliado para lograr eso”.

Cadenas internacionales han tenido no solamente acercamientos sino hasta realizado ofertas, pero algunas cláusulas que tenían con quienes han trabajado en las últimas décadas no dejaron que avanzara todo por otro rumbo. “En la parte financiera estamos muy, muy bien, trabajamos en números negros . Chivas tiene eso, estamos en camino para generar más para refuerzos, no todo depende de la taquilla o de la afición, debemos generar más patrocinios, estamos trabajando con empresas mexicanas lo cual me da mucho gusto y significa mucho y queremos sumar más en diferentes niveles de Chivas”.

Respecto a la consolidación financiera, Amaury precisó que el proyecto que inició el ahora director general, José Luis Higuera, están en una reconstrucción, ya que se lograron objetivos importantes y el resultado es que gozan de trabajar con números negros, lo cual les dejará explorar otras alternativas de negocio. “En una institución tan grande es difícil decir que estamos en algo concreto, estamos siempre con proyecciones a un año, tres años, cinco, o diez años. Ahora estamos revaluando lo que son los últimos años que le toca al director general actual. Estamos buscando mejorar más el proyecto. Estoy exigiendo análisis y objetivos que sentía no se estaban incorporado en proyectos anteriores , y creo que vamos a generar algo mejor para Chivas en los próximos años”.

En diciembre el Rebaño podrá buscar a un refuerzo para apuntalar el equipo para el torneo entrante, para esto deberán esperar la evaluación del técnico José Cardozo y tomar una determinación, sobre qué posición desea reforzar.

Salcido y Cardozo platicaron largo y tendido

Cuando la prensa entró a Verde Valle, el técnico de Chivas José Cardozo ya estaba platicando con el central Carlos Salcido.

Mientras el equipo trabajaba en la cancha dos, la charla entre el zaguero y su timonel duró una hora y 15 minutos. Cabe recordar,que en el cotejo pasado ante Lobos , Salcido no fue requerido ni siquiera para el viaje, así que el intercambio de conceptos, seguramente se centró en los motivos de no haberlo llevado a Puebla, por parte del pastor rojiblanco.

En cuanto a los lesionados, la buena noticia es que Eduardo López ya sería elegible la próxima semana. La mala noticia, es que Michael Pérez continúa trabajando por separado del equipo, pues se rehabilita de un problema muscular.