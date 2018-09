Amaury Vergara, comprometido con la afición de Chivas

Podrán decir que su pasión es el cine, que es un bohemio y un romántico, pero la realidad es que Amaury Vergara está enamorado de las Chivas, sus Chivas, en las cuales decidió, en su puesto de vicepresidente, que va primero lo deportivo en beneficio de la institución y afición, antes que lo económico.

“Las prioridades inmediatas son otras, la afición expresa que quisiera ver a Chivas en un lugar de equipo grande, pero tenemos que demostrarlo con resultados y eso está primero que cualquier otra cosa”, dijo de entrada el recién nombrado vicepresidente del Grupo Chivas-Omnilife.

Esto es lo que los aficionados han querido escuchar, que se privilegie lo deportivo teniendo planteles competitivos, que ocupen los primeros lugares y está en ese arduo trabajo, con un proyecto que poco a poco irá tomando forma. Para muestra un botón.

Amaury tiene planes para el Rebaño. Chivas, en su proyecto de consolidación financiera, tiene como objetivo cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores como lo hacen grandes equipos en el mundo. “Sí lo hemos pensado, porque al ser el equipo más grande de México lo que te da una empresa pública es una estructura implacable, un nivel de exigencia muy alto en lo ejecutivo donde todo tiene que estar muy bien medido y además al ser información pública, se debe actuar de buena forma. Tenemos esas prácticas en la empresa, así que el objetivo de lograr algo así resulta un objetivo muy interesante para lo que podría resultar para el futbol mexicano en una evolución, compararnos con equipo de Europa como el Manchester, que es impresionante lo que ha generado”.

Refuerzo en diciembre

El vicepresidente puntualizó que hoy en día no tienen pensado que alguien salga del club, a menos que alguien lo pidiera al terminar el actual torneo Apertura 2018, porque no retendrán a nadie a la fuerza. En diciembre, al estar las finanzas sanas, Amaury considera que estarán en posición de reforzarse, para hacer más fuerte al equipo y con hechos demostrar la idea que traen.

“Por supuesto que puede haber, podemos traer a alguien. En los meses que estoy, analizamos qué está pasando con jugadores de los demás equipos, incluso hasta en otros países, porque buscamos quién pueda ser el jugador ideal, no solamente en su calidad deportiva sino también en la humana porque estar en Chivas no es fácil, hay que reunir elementos para estar aquí”.

Chivas, desde que llegó Amaury (3 de agosto de 2018)

Apertura 2018

Ganados: 4

Empatados: 2

Perdidos: 2

Puntos totales: 14 de 24

Copa MX Apertura 2018

Ganados: 3

Empatados: 1

Perdidos: 1

Puntos totales: 10 de 12 y eliminación en Octavos de Final

Amistosos

América 1-1 Chivas

Su primera vez

Aunque su gestión ya tiene un Clásico Nacional, dicho duelo fue de carácter amistoso durante la última Fecha FIFA, por lo que el América-Chivas de este domingo será el primer compromiso de esta índole para Amaury Vergara, desde que asumió su cargo dirigencial en el Guadalajara.

Patrimonio nacional

Desde que tomó el cargo de vicepresidente en Chivas, Amaury Vergara aceptó la responsabilidad de cambiar la molestia de la afición, las críticas volverlas aplausos. Chivas no es una marca, es más que eso y es del pueblo.

“Para mí no hay nada más importante que la institución y la gente. Chivas no le pertenece a nadie en particular, es algo así como un patrimonio nacional. A nosotros nos toca cuidarlo, solidificarlo, hacerlo más grande de lo que ya es, con valores. Debemos tener visión para tener los pies bien puestos en la tierra y tomar las mejores decisiones para el club, dentro del equipo”.

Entiende la importancia de Chivas, la respeta, y con trabajo, buscará ganarse el apoyo de la afición, la cual siempre está ahí.

“Chivas nunca va a estar muerto, nunca lo ha estado y no hay nada que pueda tumbar algo como Chivas, ni yo ni nadie, porque Chivas es grande, fuerte como para que alguien le haga algún daño. Sí estaba desaprovechado, le faltaba potencial para modernizarse, ofrecer una mejor experiencia a sus aficionados y hemos logrado poner en el mapa a Chivas como un club importante en el mundo, gracias a la visión de lo que es Chivas, un cariño, el amor a este club para desdoblar el crecimiento”.