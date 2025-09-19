Los Bills de Buffalo vencieron a los Dolphins por 31-21 con una actuación estelar de Josh Allen en la apertura de la tercera semana de la liga de futbol americano.

Allen completó 22 de 28 pases -tres de ellos para 'touchdown'- para 213 yardas, manteniendo a los Bills (3-0) imbatidos en el inicio de la temporada.

Los Dolphins (0-3) siguen sin conocer la victoria en este 2025 y, con la de hoy, han extendido a diez derrotas consecutivas sus visitas a Buffalo.

Tua Tagovailoa completó 22 de 34 pases (dos de touchdown) para 146 yardas, aunque sufrió una intercepción en la última serie ofensiva de los Dolphins, cuando el resultado era de 28-21.

Los Dolphins inauguraron el marcador en el primer cuarto con una anotación del corredor Ollie Gordon desde la zona roja, seguido por el punto extra de Riley Patterson.

La reacción de los Bills fue inmediata; Dalton Kincaid atrapó un pase de 20 yardas de Josh Allen y corrió a la zona de anotación. Tras el punto extra de Matt Prater, igualaron 7-7.

Los Bills tomaron su primera ventaja en el segundo cuarto con un touchdown de Jackson Hawes tras un magnífico pase de cuchara de Allen. Prater puso el 14-7.

Pero los Dolphins, a 8 segundos del descanso, volvieron a igualar el duelo con una anotación de Jaylen Waddle tras recibir un pase corto en la zona roja de Tua Tagovailoa.

Ya en la reanudación, James Cook volvió a poner con ventaja a los Bills con una carrera desde la zona roja hasta la anotación que nadie pudo frenar. El marcador reflejaba 21-14 al cierre del tercer cuarto.

Miami le puso emoción al duelo con un 'touchdown' de Tyreek Hill, que recibió en la zona de anotación un pase de 5 yardas de Tagovailoa. 21-21.

La respuesta llegó de la mano de Khalil Shakir, que acercó a los Bills al triunfo con una carrera de 15 yardas culminada en anotación tras un pase corto de Allen.

Los Bills culminaron esa última serie ofensiva con un gol de campo de Prater desde 48 yardas. 31-21.