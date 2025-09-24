Chivas le está poniendo la muestra al Atlas: Efraín Flores sobre los juveniles que debutan en México

Después de la proyección que han tenido los futbolistas surgidos en Guadalajara en el presente campeonato, el ex director técnico de Chivas, Efraín Flores, aseguró que actualmente el equipo rojiblanco le está poniendo la muestra al Atlas al brindar oportunidades a los jóvenes en el fútbol mexicano.

“Ahorita, con lo que está ocurriendo en Chivas, le está poniendo la muestra al Atlas, y cuando digo que le está poniendo la muestra, es porque te está mostrando lo que se debe hacer: darles oportunidad a los jugadores jóvenes.

“Lo que acaba de hacer Chivas con estos muchachos es lo que se tiene que hacer. Por mucho tiempo, Chivas se ha caracterizado por ser un equipo que le da oportunidades a la ‘cantera’, pero ahora pareciera que en Atlas están más enfocados en traer gente del extranjero y tapar los huecos en los espacios de jugadores jóvenes”, señaló.

Asimismo, destacó que en Chivas se coloquen a jugadores de corta edad en el primer equipo, sin importar si han pasado por categorías inferiores, por lo que casos como los de Santiago Sandoval y Samir Inda no se deben frenar.

“Hay jugadores con mucho talento que pueden saltarse ese proceso; aunque tengan 17 años, no necesariamente tienen que haber pasado por otras categorías, ya que pueden llegar directamente al primer equipo y debutar.

“Siempre he dicho que hay jugadores que van adelantados a su proceso y no hay por qué frenarlos; en este caso, eso está ocurriendo. Este par de chicos de ayer, como Santiago Sandoval, y el caso de Samir Inda, nos muestran que son jugadores adelantados a su proceso, así que no hay que frenarlos, hay que ponerlos”, agregó.

Al final, puntualizó que debe existir continuidad en el proceso de los jóvenes que debutan en primera división, ya que hay mucho talento que se desperdicia cuando no reciben la oportunidad en el máximo circuito.

“Ahora viene la parte difícil: no solamente debutarlos; yo quiero ver ahora que regresen todos los demás, a ver si les siguen dando oportunidad para consolidarlos, no solo debutarlos y ya. Son jugadores de buen nivel, y ahora el trabajo más importante viene enseguida.

“Pero es lo que necesitamos: darle oportunidad al joven mexicano porque, como ya lo has dicho varias veces, hay mucho talento, pero se está desperdiciando porque, lamentablemente, los entrenadores no les dan la oportunidad”, concluyó.

