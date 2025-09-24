Después de que el juvenil de 17 años Samir Inda se llevó los reflectores en su debut con gol ante Necaxa, en redes sociales se comenzó a cuestionar por qué el futbolista menor de edad contaba con el patrocinio de una casa de apuestas en su camiseta, ya que esto incurría en una falta debido a que es menor de edad .

En mayo de 2018, la Secretaría de Salud informó a la Federación Mexicana de Futbol que iniciara la regulación de los uniformes en categorías menores, debido a que los menores de edad tienen prohibido que aparezcan patrocinios de bebidas alcohólicas y casas de apuestas .

Esta medida aplicó para las categorías Sub-17, Sub-15 y Sub-13 del fútbol mexicano ; dicha regulación también fue solicitada por la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

Ayer por la noche, Samir Inda portó una camiseta con el patrocinio de una casa de apuestas, pese a tener 17 años y 11 meses. Sin embargo, en los reglamentos de la Liga MX no se menciona alguna sanción económica ni penalidad de puntos, ni de ningún otro tipo, en caso de que esto sucediera.

Fuentes consultadas por EL INFORMADOR a la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX r evelaron que no existe multa o sanción para las instituciones debido a este incidente.

Esta información tomó mayor relevancia en redes sociales después de que el juvenil de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, ha saltado a la cancha con el patrocinio de las casas de apuestas, pero ha utilizado un parche modificando el nombre de la empresa al colocar “TV” o “Ayuda”.

Pese a que Mora ha utilizado los parches en su camiseta en sus últimos juegos con Xolos, en su debut en Liga MX con 15 años, el 8 de agosto de 2024 en un partido contra el Club Santos Laguna, tampoco portaba el parche en la camiseta y vio actividad con el nombre y el sitio web de la casa de apuestas, y el conjunto fronterizo tampoco fue multado ni sancionado con una reducción de puntos.

De igual manera, el mismo caso se presentó con Chivas en el Torneo Clausura 2023 y 2025, cuando debutaron con 17 años los jóvenes Yael Padilla y Hugo Camberos, quienes portaban el nombre y el sitio web de la popular casa de apuestas y tampoco existió sanción, ni deportiva ni económica, para el equipo Rojiblanco.

