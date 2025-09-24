Atlas cae ante Tigres y se hunde todavía más

El Atlas sigue en caída libre. En una noche que pintaba complicada desde el arranque, los rojinegros volvieron a sumar otra derrota, ahora a manos de los Tigres de la UANL por 2-0 en el Estadio Universitario, en duelo de la Jornada 10 del Apertura 2025. Una vez más, la historia fue la misma: fragilidad defensiva, falta de reacción y un equipo que luce sin rumbo bajo la dirección de Diego Cocca, quien en su segunda etapa al frente del club aún no sabe lo que es ganar.

El partido apenas comenzaba cuando el golpe anímico llegó de inmediato. Ozziel Herrera, viejo conocido en la madriguera, aprovechó un descuido monumental de la zaga para abrir el marcador al minuto 4. Tigres, sin necesidad de pisar el acelerador, manejó el encuentro a placer ante un Atlas timorato, incapaz de generar peligro real.

En el complemento, la sentencia llegó al 61’, cuando Diego Laínez firmó el segundo tanto y con ello cerró cualquier esperanza rojinegra. El resto fue un trámite: Tigres controló y Atlas deambuló, mostrando el mismo guion de siempre.

La situación es dramática. Con este revés, los tapatíos acumulan 12 partidos sin ganar, cinco derrotas en el torneo y apenas siete puntos, lo que los tiene como penúltimos de la tabla general, únicamente por encima del Puebla, con el que además comparten la vergonzosa estadística de ser la peor defensa del campeonato con 24 goles recibidos en 10 partidos.

Para colmo, las lesiones siguen castigando. Rivaldo Lozano y Rober Pier abandonaron el campo lastimados, uniéndose a la baja de Aldo Rocha, capitán que tampoco estuvo disponible. Un panorama oscuro y que no augura nada bueno para un equipo que parece haber perdido no solo el rumbo futbolístico, sino también el espíritu competitivo.

El Atlas está contra las cuerdas y para la próxima jornada recibirán en el Estadio Jalisco a los Rayos del Necaxa, otro rival que anda de capa caída.

