El futbolista surgido en Chivas, Samir Inda, debutó en el máximo circuito en la parte final del encuentro ante Necaxa. El juvenil de 17 años vio sus primeros minutos en primera división y, como en un guion de película, marcó el gol del triunfo para terminar con la sequía de victorias en casa del Guadalajara.

El juvenil Rojiblanco se llevó los reflectores de la victoria al conseguir un gol en su debut con Chivas, además de generar una enorme expectativa en la afición del Guadalajara.

Cristian Samir Inda Becerra nació en Tepic, Nayarit, el 7 de octubre del 2007, e inició su proceso en las fuerzas básicas del Guadalajara con apenas 14 años. En su etapa de fuerzas básicas, demostró una sobresaliente calidad, posicionándose como uno de los mejores prospectos de las inferiores de Chivas.

En las básicas de Chivas, tuvo un proceso desde la categoría Sub-14, escalando hasta Sub-16, 18 y 19 gracias a sus buenas actuaciones. Por lo que levantó la mano para ser considerado en la categoría Sub-23, convirtiéndose en un jugador indiscutible en esa categoría.

Llegó al primer equipo durante la pretemporada con Gabriel Milito, quien quedó impresionado por su buen futbol y desempeño. Fue considerado por encima de otros jugadores que habían sido convocados anteriormente al primer equipo por otros entrenadores.

Inda disputó algunos minutos en el trabajo de pretemporada en la Copa Zacatecas. Posteriormente, fue llamado por el profesor Milito para formar parte de los elementos convocados a la Leagues Cup 2025, donde no registró minutos.

Pese a tener llamados en el primer equipo en pretemporada y Leagues Cup 2025, el destacado juvenil Rojiblanco tuvo su debut en la Liga de Expansión el pasado 19 de septiembre, tras ingresar de cambio ante Correcaminos, duelo en el que participó 27 minutos.

A la edad de 17 años y 11 meses, recibió su primera convocatoria con el primer equipo en Liga MX, después de que el juvenil ocupó el lugar de Fernando González, quien fue expulsado en el juego ante Toluca.

En su primer llamado a una convocatoria de Liga MX, Samir Inda debutó en el máximo circuito, tras ingresar de cambio por Diego Campillo al minuto 84. Con apenas 10 minutos en el terreno de juego, sacó un zapatazo de pierna izquierda para cerrar el marcador y registrar un debut soñado con Chivas.

¡Un sueño cumplido! ��



Tantos años de trabajo y sacrificios para llegar a este momento: debutar en Primera con @Chivas y hacerlo con GOL.❤️��



Aquí les dejo el tanto de Samir Inda, el tercero del Rebaño esta noche.#LaLigaDeLaAfición✨ | #J10 | #AP25 pic.twitter.com/DlVHr5mo4E — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 24, 2025

