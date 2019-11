Chivas irá ante Dorados en Octavos de Final

En el cierre de la ronda de grupos de la Copa MX Apertura 2019, Santos Laguna derrotó al Guadalajara 2-0 con anotaciones de Eduardo Aguirre y Raúl Rivero, para dejar a los tapatíos con seis unidades en el grupo siete y en Octavos de Final enfrentará a Dorados, con la desventaja que cerrará en tierras sinaloenses.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena carecieron de idea ofensiva, el primer tiempo no generaron una importante. Se pronosticaba un encuentro vertical, pero Eduardo López no apareció, tampoco Gael Sandoval y sigue demostrando que debe irse del equipo. César Huerta junto a Fernando Beltrán, no tuvieron asociación.

Aguirre le bajó el esférico a Rivero entrando al área, le ganó la posesión a Gilberto Sepúlveda, quien terminó por cometer falta que no dudó en marcar el árbitro central Édgar Ulises Rangel. Raúl Gudiño adivinó el tiro a la derecha de Aguirre, pero no pudo quedarse con el esférico y Santos al 74’, se puso al frente 1-0 y en tiempo agregado, Rivero marcó el 2-0 definitivo.



Última jugada del partido, luchando hasta el final.



Lo más que generó el “Rebaño”, fueron tiros de media distancia y Gilberto Sepulveda fue expulsado en la compensación. Algo pocas veces visto, el central Rangel se lesionó del tobillo y entró a relevarlo en los últimos cinco minutos Alejandro Funk.

Alineaciones

Santos

28. Carlos Acevedo

2. José Abella

5. Félix Torres

184. Jonathan Díaz

6. Diego de Buen

7. Brayan Garnica

14. David Andrade

191. Adrián Lozano

201. Édgar Games

19. Eduardo Aguirre

29. Raúl Rivero

D.T. Jorge Almada

Guadalajara

1.Raúl Gudiño

2. Josecarlos Van Rankin

23. Carlos Villanueva

185. Gilberto Sepúlveda

15. Alejandro Mayorga

10. Eduardo López

25. Michael Pérez

26. Fernando Beltrán

13. Gael Sandoval

33. César huerta

24. Oribe Peralta

D.T. Luis Fernando Tena.