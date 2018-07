Chivas inicia la era Cardozo

Mientras algunos siguen llorando por la salida del cuerpo técnico que encabezó Matías Almeyda, el nuevo pastor, José Saturnino Cardozo, está listo para hacer su debut junto a sus Chivas en una de las aduanas por historia, más complicadas para los tapatíos: ante Xolos, en Tijuana.

Para muestra de lo anterior, están los últimos cinco partidos en los que ha visitado el Rebaño a los norteños, ya que no ha podido ganar ninguno y lo único que se ha traído son dos goleadas, una por 4-0 y la otra 3-0. Los otros dos descalabros fueron más cerrados por llamarlos de alguna manera, 2-1 y 1-0. El empate registrado fue a 1-1 en el Clausura 2015.

Con cuerpo técnico nuevo, salidas importantes y vitales en el engranaje futbolístico, el Guadalajara tiene la difícil misión para este Apertura 2018, que será meterse a la Liguilla por el título, pues en los últimos dos, han quedado fuera y con una cosecha de puntos muy pobre.

En el campeonato pasado Tijuana logró meterse a la Liguilla por el título tras terminar el torneo regular con 25 puntos, que los colocó en la sexta posición. Ya en la Fiesta Grande, mientras Chivas ya vacacionaba, los de Diego Martín Cocca dejaron fuera en Cuartos de Final al Monterrey, pero en Semifinales el Toluca dio cuenta de ellos.

Xolos ha hecho de su casa una muralla difícil de pasar; el campeonato pasado de nueve partidos jugados en el Estadio Caliente contando únicamente el torneo regular, sólo en una ocasión conoció la derrota. Ganó seis y empató dos encuentros.

Los equipos que visitan la perrera más grande del país sufren con el pasto sintético, que es un hándicap para el local que ahí entrena y conoce el comportamiento del balón. Cabe señalar que en este receso cambiaron el césped y pusieron uno de última generación.

Jugando en calidad de visitante los rojiblancos suelen comportarse bien, de hecho el torneo pasado fue en el que mejor le fue en nueve juegos que actuó, de los cuales ganaron tres, empataron y perdieron la misma cantidad. Terminó en el rubro de mejores visitantes, instalado en el cuarto lugar de la Liga MX.

Uno de sus males fue la defensiva, porque le marcaron en 12 ocasiones por 10 que ellos lograron vulnerar la defensiva local, para una diferencia de menos dos tantos.

Este encuentro promete emociones en ambos equipos, ya que Xolos se reforzó con extranjeros que buscan trascender en la Liga MX. En tanto, los rojiblancos estarán buscando con un parado 4-4-2 sorprender al rival con jugadas de táctica fija y abriendo la cancha con latigazos, para tomar mal parado a los Xolos e intentar hacerles daño.

La nueva era de los rojiblancos comandados por “El Diablo Mayor”, José Saturnino Cardozo comienza esta noche. El DT paraguayo se dijo optimista por lo mostrado por sus jugadores durante los partidos de la pretemporada.

La piedra en el zapato para la directiva

El arranque de temporada de Chivas está lleno de polémica, pero esta vez no es en la cancha, ésta se vive en las redes sociales, donde se demuestra una importante ruptura entre afición y directiva.

Las palabras de Amaury Vergara no se las ha llevado el viento, los fans se sienten ofendidos al enterarse de que al vicepresidente del Guadalajara poco le importa el boicot en contra del equipo, creado para hacer reaccionar a la familia Vergara y el cual consistiría en no comprar productos oficiales ni de los patrocinadores, situación que ya otro sector dijo ignorar y comenzó a presumir sus camisas en distintas plataformas del internet, aunque no por eso desapareció la también polémica por el diseño del nuevo uniforme como local.

Además aún no se recuperan de lo que llaman el golpe más bajo, la partida de Matías Almeyda, DT multicampeón con el Rebaño, acompañando el adiós de Rodolfo Cota y Rodolfo Pizarro, quizá los dos jugadores más emblemáticos de los últimos años con los rojiblancos, movimientos justificados como una “consolidación financiera” de parte de la gente de pantalón largo, algo que terminó por encender a la fanaticada.

Chivas asegura que ha recibido múltiples manifestaciones de apoyo de distintas maneras, pero lo que sí es un hecho es que, desde que explotaron las redes sociales, no había una animadversión tan grande al club, la cual los directivos no comprenden, y es que la afición aún no ha visto el nuevo funcionamiento del equipo, que comanda el histórico goleador José Saturnino Cardozo, quien parece cayó de buena forma en un plantel que no entendió la partida de su ex DT.

NUMERALIA

3 fueron los jugadores estelares que dejaron ir los rojiblancos: Rodolfo Cota, Oswaldo Alanís y Rodolfo Pizarro.

6 las altas del Rebaño: Raúl Gudiño, Josecarlos Van Rankin, Mario de Luna, Alejandro Zendejas, Ángel Sepúlveda y Miguel Ponce.

1 punto logró Chivas en sus últimas cinco visitas a la perrera. Xolos conquistó 13 unidades e hizo valer su localía.

17 el lugar de Chivas en la tabla general del Clausura 2018, con 15 puntos. De 17 juegos, ganó tres, empató seis y perdió ocho.