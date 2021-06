Chivas incumple promesas con abonados

La dirigencia de Chivas está quedando mal parada con su afición, la que los respalda, ya que aumentó de manera considerable los precios para la adquisición del año futbolístico que está en puerta y quienes adquirieron sus abonos para el año que culminó, que se vieron afectados por la pandemia del COVID-19, reclaman algunos puntos que aquí desglosamos en voz de un abonado.

"Uno es aferrado, sí quiero comprar mi abono pero no es justo que cinco partidos que quedaron al aire, cuando se suspendió el torneo en la fecha 10, ellos nos lo tazan en un precio y no son parejos a la hora de los nuevos para equilibrar. Es decir, de cabecera superior nos lo pagan a 128 pesos, pero a nosotros nos lo cobran en 250. No quieren perder nada, aquí se trata de mediar para salir bien", dijo un aficionado que prefirió no revelar su nombre.

ESPECIAL

Chivas está cobrando por 17 partidos 3 mil 770, que les sale por unidad a 221.74 y les descuentan cinco del torneo que se canceló, pero a un precio de 128 pesos, está es una de las molestias que hay en la afición,entre otras como el no cumplir una promesa que les hicieron llegar vía email a todos quienes tenían chivabono.

ESPECIAL

Este ejemplo es solamente en una zona, pero en las demás están igual, las cuentas conforme mejor es el lugar, el incremento del Chivabono asciende pero el descuento de los cinco encuentros pendientes,es bajo en comparación a la nueva tarifa.

ESPECIAL

"Nosotros no pedimos nada gratis, pagamos, pero que sean justos entre lo que nos descuentan y aumentan, que el precio sea igual porque no quieren perder bajo ninguna circunstancia y es sangrar más a la afición. El equipo no se refuerza, sufriremos lo más seguro y todavía nos quieren castigar con más dinero, no lo considero justo. Es alzar la voz como afición ahora o quedarnos callados y que sigan haciendo lo que quieran con nosotros; no se vale", señaló un chivabonado molesto.

AJ