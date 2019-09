“Chivas ganó con un gol de otro partido”: Leandro Cufré

El director técnico de los rojinegros del Atlas, Leandro Cufré, aceptó que su equipo no jugó como se esperaba en el Clásico Tapatío, en donde cayeron por la mínima diferencia frente al Guadalajara. El estratega aclaró que su rival les ganó con un gol de otro partido, haciendo referencia al disparo al ángulo por parte de Alexis Vega.

“En el tema de esfuerzo no puedo recriminar a mis jugadores, nos faltó nivel de juego, fue un partido muy cerrado, ellos no habían tenido una jugada clara hasta que llegó ese gol que venía de otro partido, pero así es el futbol, hay que pasar este mal momento y de esto se sale trabajando, como lo he dicho muchas veces”.

El timonel argentino aceptó también que la expulsión de Jorge Segura, con la cual Atlas se quedó con un hombre menos, les afectó en la parte final del partido y además recalcó que Chivas fue certero solamente en una jugada en los poco más de 90 minutos.

“La diferencia es que ellos hicieron un gol, creo que parecía imposible, es un buen gol, su jugador (Alexis Vega) se tuvo confianza y ahí estuvo. Nosotros no fuimos certeros a la hora de definir, además con la expulsión también se complicó”.

El próximo viernes Atlas recibirá en el Estadio Jalisco al Toluca, un partido que llega muy pronto luego de la derrota ante Chivas en el Clásico Tapatío, es por eso que Cufré buscará recuperar a sus jugadores futbolística y anímicamente.

“Hay que recuperarlos de todas las maneras posibles, el equipo hasta hoy venía haciendo las cosas muy bien, esa es la verdad, obviamente perder un Clásico a nadie le gusta y más de esa manera. Hay que reponerse rápido”.