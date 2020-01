Chivas está dolido por tema "Pocho" Guzmán

Al interior del Guadalajara hay tristeza, impotencia por no poder hacer mucho en el tema de Víctor Guzmán, según reconoció el técnico Luis Fernando Tena, quien espera que pronto solucione su situación porque de continuar en el cargo y si está habilitado para jugar el próximo torneo, pedirá a su dirigencia que lo contraten como refuerzo.

"Estamos dolidos por todo este caso de Víctor Guzmán, sorprendidos y a la vez con la decisión de apoyarlo, sus compañeros han hablado entre ellos, han hablado con él, le han mandado mensajes, tiene muchos amigos aquí. Por ese lado estamos dolidos, aunque repito, nuestro plantel sigue siendo muy fuerte".

El "Flaco" aceptó que la salida de "Pocho" Guzmán le modificó los planes futbolísticos que tenía, porque ya tenía diseñado una forma, además durante las semanas que lo tuvo trabajando, siempre mostró su calidad y esa, le hubiera dado mucho al equipo.

"Las pocas semanas que estuvo aquí con nosotros, tuvo un comportamiento extraordinario. Es un muchacho noble, trabajador, que se lleva muy bien con sus compañeros, súper rápido, con una potencia física extraordinaria. Lo único que nos queda es apoyarlo, ya se manifestó nuestra directiva, la de Pachuca, el jugador, sus compañeros, lo han apoyado en todo y eso nos queda hacer. Ojalá algún día pueda volver, aquí siempre tendrá las puertas abiertas".

El pastor señaló que toda la plantilla, cuerpo técnico y directiva, están con "Pocho", así se lo hicieron saber y estarán a la espera de la resolución, en la cual ruegan sea inocente, al tiempo que reconoció que en su posición no hay ningún otro mexicano de si nivel.

No descarta una sorpresa

El Guadalajara es una plantilla muy completa en todos los aspectos, tras la salida de "Pocho" no pedirá Tena la contratación de otro elemento, pero no descartó que la directiva pueda dar una sorpresa mientras los registros estén abiertos.

"Yo no voy a pedir más jugadores, así estamos bien. Yo no cierro las puertas a alguna sorpresa, tenemos hasta el 31 de enero, pero así estamos bien, no voy a pedir más. No me cambian los planes, tenemos un gran plantel, tenemos buenos jugadores, por supuesto nos hubiera encantado seguir con él, estábamos felices con su contratación y ahora debemos adaptarnos a la situación".

Los objetivos tras la salida de Guzmán no cambian en lo absoluto para Chivas, deben ir por el título de la Copa MX, estar entre los mejores del campeonato Clausura y ser protagonistas, porque existe el material humano necesario.

"Seguimos teniendo un plantel muy fuerte y competitivo, nunca se cierra la puerta, nunca se sabe si hay alguna sorpresa, todavía hay hasta el 31 de enero, pero el plantel quedó fuerte. Si teníamos muchos planes, muchos esquemas contando con él, pero lamentablemente se da esto, pero seguimos teniendo un plantel muy fuerte".

