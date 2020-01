Nunca he tomado ninguna sustancia prohibida: Víctor Guzmán

En medio de la bola de nieve que se ha formado con respecto al dopaje de Víctor Guzmán, todavía jugador del Guadalajara, el propio futbolista rompió el silencio y emitió un comunicado en redes sociales, en donde señala que ha sido víctima de un error y procederá a abrir la muestra B, con la finalidad de esclarecer la situación y dejar en claro que es un deportista limpio, añadiendo que él jamás ha tomado ninguna sustancia con tal de mejorar su rendimiento en el terreno de juego.

“A la afición y a los medios de comunicación. El pasado 9 de enero de 2020, me fue comunicado el resultado analítico adverso de un control antidopaje al que fui sometido el 10 de agosto de 2019, durante la Jornada 4 del campeonato de la Liga MX, tras el partido entre Pachuca y Querétaro.

Desde siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva y he manifestado, en casa ocasión en la que he tenido oportunidad, mi total apoyo a la lucha antidopaje. Es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente.

Procederemos a solicitar el análisis de la muestra B con la esperanza de que se demuestre, tras su apertura, que ha sido todo un terrible error y que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión. En todo caso, quiero dejar claro que nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así poder seguir haciendo aquello que me gusta más y que me hace más feliz: jugar al futbol.

Finalmente, les pido a todos, especialmente a los medios de comunicación, que respeten mi privacidad y la de mi familia mientras dure esta situación tan desagradable en la que nos hemos visto envueltos”, dijo Víctor Guzmán.

Todavía registrado como jugador del Rebaño Sagrado, Guzmán viajó este lunes a la Ciudad de México, buscando soluciones al problema que hoy en día le aquejan.

AJ