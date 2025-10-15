Selección Mexicana entrega reconocimiento a Fernando Quirarte

El histórico exdefensor de la Selección Mexicana de Futbol, Fernando Quirarte, recibió un reconocimiento por parte de los dirigentes de la Selección Mexicana, previo al inicio del encuentro entre México y Ecuador en la cancha del Estadio AKRON.

El exjugador del Guadalajara fue reconocido ante la afición tapatía en compañía de Mikel Arreola e Ivar Sisniega, comisionado y presidente de la Federación Mexicana de Futbol, respectivamente.

Los dirigentes de la Selección Mexicana le entregaron una placa conmemorativa, además de colocar en las pantallas del estadio AKRON las dos anotaciones que anotó en la justa mundialista celebrada en México.

El primer gol en la victoria de Bélgica en el debut de la Selección Mexicana, además del gol ante Irak con el que México selló el primer lugar de grupo. Al finalizar, se llevó los aplausos de los aficionados en Guadalajara, para posteriormente ser felicitado por los dirigentes de la Selección Mexicana.

