Chivas es grande, no se puede tapar el sol: Alanís

Para el técnico del León Ignacio Ambriz, Chivas ha dejado de ser un equipo grande, pero el defensa Oswaldo Alanís salió a defender a los suyos, le mandó mensaje al estratega del equipo rival del próximo sábado, ya que no está de acuerdo con su apreciación.

''No creo, al final, los títulos, la afición, el seguimiento que se le da a Chivas, pues creo que no se puede tapar el sol con un dedo y decir lo contrario de algo que es tan evidente. Se respeta, al final son ideas. No hay mucho que debatir si es grande o no, lo que sí, es que estamos recuperando el tema de confianza, de donde debe estar Chivas''.

Los últimos torneos los tapatíos no han estado en la Liguilla, pero eso no le quita lo grande que es a la institución tapatía, así lo ve Alanís, quien aseguró que están en el camino correcto de llevar a este conjunto a donde merece, primeros lugares de la general.

''Sabemos que no ha habido buenos torneos, se han dejado de hacer cosas pero sabemos todos lo que es Chivas, el equipo tan grande que es, lo que mueve y haciendo bien las cosas, lo que provoca''.

Alanís está contento con la entrega que se ha dado por parte de la afición, a la cual le promete más trabajo, actitud ganadora, entrega total y que se ilusionen en cosas grandes, porque para eso trabajan, aunque en el interior las cosas se toman con más cautela.

''A la afición, que crea en nosotros, que confíen en que vamos a seguir trabajando, luchando para sacar los resultados, con un buen funcionamiento y brindando un buen espectáculo. Vamos siempre partido a partido, van cuatro partidos, entonces hay que ir poco a poco, pensando en cosas grandes y esa será la meta, pero es paso a paso. Que tengan la confianza y hemos disfrutado mucho estos últimos partidos''.

¿Cómo definen quién tira penales?

El zurdo puntualizó que se pone de acuerdo con Alan Pulido para los penales, ya viendo quién está en mejor momento, dependiendo de las circunstancias, determinan quién es el que ejecuta desde el manchón penal.

''Lo hemos platicado con Pulido, dependiendo el momento, el cómo se sienta uno y otro, se tira. Ahí está la clara evidencia de que nos organizamos, esto dependiendo del momento del partido, porque juega un papel importante. Puede llegar igual otro compañero y lo puede tirar, se platica, depende del momento y situaciones''.

OF